Peter Zuljs Klub RSC Anderlecht ruft Profis zum Gehaltsverzicht auf

Der belgische Traditionsclub Anderlecht hat seine Profis aufgerufen, auf ein Monat ihres Gehalt zu verzichten.

So könne der Verein in Zeiten der Coronavirus-Krise zumindest zwei Millionen Euro sparen, sagte Geschäftsführer Karel van Eetvelt am Montag im TV-Sender Sporza.

Bei Belgiens Rekordmeister wurden in den vergangenen Tagen einige Mitglieder des Betreuerstabs entlassen.

So musste auch die vormals als Co-Trainer arbeitende Clublegende Pär Zetterberg gehen. Verträge von Spielern zu kündigen, sei ein zu riskanter Schritt, gab Eetvelt an.

"Deshalb versuchen wir sie zu bitten, auf ein wenig Gehalt zu verzichten." Bei Anderlecht steht mit Peter Zulj auch ein österreichischer Internationaler unter Vertrag. Inwiefern die Spieler darauf eingingen, war vorerst unklar. Laut Medienberichten wurde darüber noch diskutiert.