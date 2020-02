Coronavirus: Honved Budapest suspendierte italienischen Trainer Giuseppe Sannino

Das Coronavirus ist seit Kurzem auch in Italien präsent. Der ungarische Verein Honved Budapest FC macht man sich daraufhin offenbar große Sorgen.

Denn der ungarische Erstligist Honved Budapest hat seinen italienischen Trainer Giuseppe Sannino und dessen Assistenten Alessandro Recenti suspendiert.

Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien, teilte der aktuelle Tabellenfünfte am Donnerstag mit, denn "sie könnten Kontakt mit Menschen gehabt haben, die in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten lebe".

Das Training übernimmt der frühere ungarische Nationalspieler Istvan Pisont, der bisher für die zweite Mannschaft zuständig war.