Klub-WM-Finale heute live im Free-TV! FC Liverpool vs. Flamengo im Livestream & Liveticker

Am Samstag geht es bereits ins Finale der diesjährigen Klub-WM. Wie so oft, schafften es auch diesmal der europäische und der südamerikanische Vertreter unter die letzten zwei - es heißt also Liverpool gegen Flamengo (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Free-TV & Livestream gezeigt wird.

Sichere Dir deinen DAZN-Gratismonat und verfolge den Klub-WM live.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seit bestehen der Klub-WM gab es lediglich Sieger aus Südamerika oder Europa und dies wird sich auch 2019 nicht ändern, wenn Brasiliens Flamengo Rio de Janeiro auf Englands FC Liverpool trifft. Die beiden Sieger ihrer jeweiligen Kontinental-Bewerbe schafften es mit teils mit Kraftakten ins Finale des begehrten Bewerbs.

Beide Teams wollen sich nach Samstag Weltmeister nennen, doch dafür muss eine letzte große Hürde genommen werden. Speziell Flamengo gilt als krasser Außenseiter, wird dafür aber wohl in Bestbesetzung auftreten. Für beide wäre es der erste Sieg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

© GEPA

FC Liverpool - Flamengo Rio de Janeiro: Klub-WM-Finale im Free-TV und Livestream

Das Klub-WM-Finale ist auf DAZN zu sehen, wo die Übertragung um 18:15 Uhr beginnt. Moderator ist Tobias Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann mit Experte Ralph Gunesch. Auch das Spiel um Platz drei wird ab 15.30 Uhr live auf DAZN zusehen sein.

11,99 Euro kostet der Streaming-Dienst im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Klicke jetzt hier und teste 30 Tage lang kostenlos das umfangreiche Angebot auf DAZN!

Zudem ist die Partie im Free-TV auf ORF Sport+ zu sehen, welche um rund zehn Minuten vor Anpfiff (18:20 Uhr) mit der Übertragung starten.

Auch via Livestream auf der ORF TVthek wird das Spiel zur Verfügung stehen.

Liverpool vs. Flamengo: Liveticker zur Partie

Selbstverständlich steht für alle, die die Partie nicht selbst verfolgen können, ein Liveticker von SPOX ebenfalls parat.

Liverpool FC - Flamengo: Mögliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Henderson, Robertson - Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain - Shaqiri, Salah, Mane

Flamengo: Alves - Filipe Luis, Mari, Rodrigo Caio, Rafinha - Arao, Gerson - Bruno Henrique, de Arrascaeta, Ribeiro - Gabriel Barbosa

FIFA Klub-WM: Alle bisherigen Sieger