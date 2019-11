ÖFB-Legionär Arnel Jakupovic glänzt mit Hattrick für NK Domzale

Ex-Sturm-Graz-Leihspieler Arnel Jakupovic ist bei seinem neuen Klub NK Domzale angekommen. Der Österreicher, von Empoli an den slowenischen Erstligisten verliehen, traf gegen NK Triglav Kranj dreimal. Insgesamt hält der Angreifer nun bei vier Toren nach zwölf Spielen.

"Natürlich bin ich sehr erfreut. Das ist mein erster Hattrick bei dieser Mannschaft, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich habe mit meinem linken Fuß, mit meinem Kopf und dann mit meinem rechten Fuß getroffen. Aber das Wichtigste sind die drei Punkte und der Sieg der Mannschaft", jubelt Jakupovic nach der Partie.

Jakupovic hatte zwar in Domzale Anlaufschwierigkeiten, traf nun aber in den letzten drei Ligaspielen viermal. In der Tabelle liegt sein Klub auf Rang sechs.