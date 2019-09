FK Austria Wien - Ex-Veilchen Petar Gluhakovic: "Hatte die Lügen satt"

Neun Jahre kickte Petar Gluhakovic bei der Wiener Austria, im September übersiedelte der Abwehrspieler von Wien nach Zagreb, will sich bei Lokomotiva Zagreb in die erste Elf spielen.

Der Schnitt war alternativlos, Gluhakovic brauchte die Veränderung. Vor allem wollte er unbedingt weg von der Austria: "Ich hatte die Lügen endgültig satt, bin von einigen im Klub extrem enttäuscht", rechnet der Ex-U21-Teamspieler in der Kronen Zeitung mit seinem Ex-Klub ab.

Petar Gluhakovic: Leere Versprechungen der Austria-Verantwortlichen

Man soll ihm Versprechungen auf Einsätze gegeben haben und ihn dabei aber an der Nase herumgeführt haben: "Die Verantwortlichen sagten mir sogar während meines Kreuzbandrisses im Trainingslager in der Türkei, dass sie weiterhin voll auf mich setzen würden. Doch bei der nächsten Gelegenheit verpflichteten sie Stephan Zwierschitz."

Wäre es nach ihm gegangen, hätte er mehr Spiele für die Austria verdient gehabt: "Ich brachte in den Spielen immer meine Leistung. Darum war die Situation für mich unerklärlicher." Insgesamt brachte es der Rechtsverteidiger in Violett lediglich auf 16 Profi-Einsätze, 105 Mal spielte er bei den Amateuren. In Kroatien soll der Neuanfang gelingen.

Top-Scorer in den Top-15-Ligen: RB-Salzburg-Talent hängt FC Bayerns Lewandowski ab © getty 1/23 Robert Lewandowski trifft aktuell wie am Fließband und hat in der Bundesliga die meisten Scorer-Punkte auf dem Konto. Im internationalen Vergleich reicht es aber nicht für die Spitze. Wir zeigen Euch die Top-Scorer in den Top-15-Ligen. © getty 2/23 Platz 18: Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Bundesliga) - 8 Scorer-Punkte (3 Tore, 5 Vorlagen in 5 Spielen). © imago images 3/23 Platz 18: Guelor Kanga (Sparta Prag/Fortuna Liga) - 8 Scorer-Punkte (6 Tore, 2 Vorlagen in 8 Spielen). © getty 4/23 Platz 18: Teemu Pukki (Norwich City/Premier League) - 8 Scorer-Punkte (6 Tore, 2 Vorlagen in 6 Spielen). © getty 5/23 Platz 18: Pizzi (Benfica Lissabon/Liga NOS) - 8 Scorer-Punkte (6 Tore, 2 Vorlagen in 5 Spielen). © getty 6/23 Platz 18: Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern/Super League) - 8 Scorer-Punkte (7 Tore, 1 Vorlagen in 7 Spielen). © getty 7/23 Platz 9: Kevin de Bruyne (Manchester City/Premier League) - 9 Scorer-Punkte (2 Tore, 7 Vorlagen in 6 Spielen). © imago images 8/23 Platz 9: Michael Liendl (Wolfsberger AC/tipico-Bundesliga) - 9 Scorer-Punkte (3 Tore, 6 Vorlagen in 8 Spielen). © getty 9/23 Platz 9: Anderson Niangbo (Wolfsberger AC/tipico-Bundesliga) - 9 Scorer-Punkte (5 Tore, 4 Vorlagen in 8 Spielen). © getty 10/23 Platz 9: Junior Moraes (Schachtjor Donezk/Premjer Liga) - 9 Scorer-Punkte (5 Tore, 4 Vorlagen in 6 Spielen). © getty 11/23 Platz 9: Aleksandr Sobolev (KS Samara/Premier Liga) - 9 Scorer-Punkte (7 Tore, 2 Vorlagen in 10 Spielen). © imago images 12/23 Platz 9: Nikolay Komlichenko (Mlada Boleslav/Fortuna Liga) - 9 Scorer-Punkte (7 Tore, 2 Vorlagen in 7 Spielen). © getty 13/23 Platz 9: Shon Weissman (Wolfsberger AC/tipico-Bundesliga) - 9 Scorer-Punkte (8 Tore, 1 Vorlagen in 7 Spielen). © getty 14/23 Platz 9: Eldor Shomurodov (FK Rostov/Premier Liga) - 9 Scorer-Punkte (8 Tore, 1 Vorlagen in 10 Spielen). © getty 15/23 Platz 9: Robert Lewandowski (FC Bayern München/Bundesliga) - 9 Scorer-Punkte (9 Tore, 0 Vorlagen in 5 Spielen). © getty 16/23 Platz 5: Hee-chang Hwang (RB Salzburg/tipico-Bundesliga) - 10 Scorer-Punkte (4 Tore, 6 Vorlagen in 6 Spielen). © getty 17/23 Platz 5: Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg/Premier Liga) - 10 Scorer-Punkte (5 Tore, 5 Vorlagen in 10 Spielen). © imago images 18/23 Platz 5: Muris Mesanovic (Mlada Boleslav/Fortuna Liga) - 10 Scorer-Punkte (6 Tore, 4 Vorlagen in 9 Spielen). © getty 19/23 Platz 5: Sergio Agüero (Manchester City/Premier League) - 10 Scorer-Punkte (8 Tore, 2 Vorlagen in 6 Spielen). © getty 20/23 Platz 2: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Eredivisie) - 11 Scorer-Punkte (5 Tore, 6 Vorlagen in 6 Spielen). © getty 21/23 Platz 2: Dieumerci Mbokani (Royal Antwerpen/Jupiler Pro League) - 11 Scorer-Punkte (6 Tore, 5 Vorlagen in 7 Spielen). © imago images 22/23 Platz 2: Christoph Monschein (Austria Wien/tipico-Bundesliga) - 11 Scorer-Punkte (7 Tore, 4 Vorlagen in 8 Spielen). © getty 23/23 Platz 1: Erling Haland (RB Salzburg/tipico-Bundesliga) - 16 Scorer-Punkte (11 Tore, 5 Vorlagen in 6 Spielen).

Unter anderem gegen das nächste Ex-Veilchen: am kommenden Freitag treffen die beiden aufeinander, Lokomotiva Zagreb spielt gegen Stadtrivalen Dinamo, bei denen Dilaver unter Vertrag steht: "Er freut sich schon auf das Match. Davor gehen wir noch auf einen Kaffee", sagt Gluhakovic.