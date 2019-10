ÖFB-Frauen: Kapitänin Viktoria Schnaderbeck im Kader für Nordmazedonien & Kasachstan

ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer hat für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien und Kasachstan Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck nominiert. . Die Arsenal-Legionärin hat ihre Muskelbeschwerden im Oberschenkel überwunden.

Ursprünglich stand Schnaderbeck nicht im Kader, Thalhammer nominierte Schnaderbeck aber ebenso wie Laura Wienroither, Viktoria Pinther und Isabella Kresche nach.

Die Österreicherinnen stehen zum Abschluss des Länderspieljahres 2019 vor einem wichtigen EM-Quali-Doppel. Am 8. November geht es auswärts in Nordmazedonien um die Tabellenführung, vier Tage später wartet in der BSFZ-Arena Kasachstan.

"Auf dem Weg zur UEFA EURO 2021 müssen zwei Siege gegen Nordmazedonien und Kasachstan das klare Ziel sein", betonte ÖFB-Teamchef Thalhammer. "Wir wollen uns eine perfekte Ausgangsposition für die beiden Aufeinandertreffen mit Gruppenkopf Frankreich schaffen."

In den bisherigen acht Länderspielen im Jahr 2019 kassierte das Frauen-Nationalteam nur eine Niederlage (0:2 gegen die WM-Dritten Schwedinnen) und insgesamt lediglich vier Gegentore. In Nordmazedonien und gegen Kasachstan könnten die Österreicherinnen zudem ihre Siegesserie auf sieben Pflichtspiel-Erfolge in Serie ausbauen - und dann mit der Maximal-Ausbeute von zwölf Punkten als Tabellenführerinnen in die beiden Duelle mit Gruppenfavorit Frankreich (14.4., 5.6.) gehen.

Die letzten beiden Aufeinandertreffen der Österreicherinnen mit Kasachstan liegen noch gar nicht so lange zurück. Im Rahmen der Qualifikation für die EURO 2017 trennten sich die Teams in Shimkent (17.9.2015) 0:2 und in Steyr (6.4.2016) 6:1.

ÖFB-Frauen: Stand in EM-Quali-Gruppe G

Platz Nation Sp S U N Tore Punkte 1 Serbien 3 2 0 1 9:1 6 2 Österreich 2 2 0 0 4:0 6 3 Frankreich 1 1 0 0 3:0 3 4 Nordmazedonien 3 1 0 2 4:10 3 5 Kasachstan 3 0 0 3 1:10 0

ÖFB-Frauen: Kader für die Länderspiele gegen Nordmazedonien und Kasachstan