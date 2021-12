Sieg bei KRC Genk! Rapid Wien überwintert in Europa

Der SK Rapid siegt am Donnerstagabend in der Cegeka Arena bei KRC Genk mit 1:0 und klettert damit in der Europa-League-Gruppe H auf den dritten Tabellenplatz. Damit steigt Rapid im neuen Jahr in der K.o.-Phase der UEFA Conference League ein und überwintert international.

Eine Abwehrschlacht hält Rapid am Leben: Die Hütteldorfer siegen nach viel Biegen und nach viel Brechen bei KRC Genk mit 1:0.

Den einzigen Treffer erzielte Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic nach 29 Minuten: Thorsten Schick wird rechts steil geschickt, ist auf und davon und legt in den Lauf von Ljubicic. Aus 14 Metern Torentfernung nimmt der Mittelfeldmann den Ball mit Mut direkt und trifft am verdutzten Vandervoordt vorbei ins kurze Eck. Ein feiner Treffer.

Mit Glück und Geschick verteidigte Rapid Wien die 1:0-Führung über die Zeit. Im zweiten Durchgang schossen die Hütteldorfer nicht ein einziges Mal aufs Tor. Macht aber nichts, denn der Schlenzer von Ljubicic nach einem lehrbuchhaften Konter reichte.

Rapid nutzt die letzte Chance aufs Überwintern im Europapokal und tauscht mit diesem Sieg die Plätze mit KRC Genk. Als Dritter der Gruppe H gehts nach dem Jahreswechsel in der Conference League weiter. Die Belgier dagegen müssen nach dem Pokal-Aus den nächsten Wettbewerbs-K.o. verkraften.

