In einem der letzten Spiele der diesjährigen Champions League-Gruppenphase gastiert Rapid Wien beim KRC Genk. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Als einziges österreichisches Team hat Rapid Wien heute die Möglichkeit, international zu überwintern. Allerdings kann es nicht mehr für das Achtelfinale der Europa League, sondern für das der Europa Conference League reichen.

Mit drei Punkten aus fünf Spielen grüßen die Hauptstädter derzeit vom Tabellenende. Direkt vor Ihnen hat sich die Mannschaft vom KRC Genk eingereiht. Mit fünf Punkten befinden sich die Belgier also immer noch in Schlagweite. Es zählt also nichts außer dem Sieg.

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Europa League 2021/22

Europa League 2021/22 Spieltag: 6. Spieltag (Gruppenphase)

6. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe H

Gruppe H Datum: Donnerstag, der 9. Dezember 2021

Donnerstag, der 9. Dezember 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Cegeka Arena in Genk, Belgien

Cegeka Arena in Genk, Belgien Schiedsrichter: Tiago Bruno Lopes Martins

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Das zweite Spiel einer österreichischen Mannschaft am heutigen Tage wird ebenso wie das erste, vom Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Auf welchem Kanal im TV und wo im Livestream das Match läuft, verraten wir jetzt.

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute live im TV

Übertragungsbeginn der Begegnung ist direkt im Anschluss des Spiels Sturm Graz gegen AS Monaco auf dem Kanal Sky Sport Austria 2 (HD). Offiziell soll dies um 20.50 Uhr, also nur rund zehn Minuten vor Anpfiff der Fall sein. Eine Konferenz zusammen mit allen weiteren Abendspielen wird es ebenfalls geben: Sky Sport Austria 1 (HD) ist hier der Sender to watch.

Um auf die verschiedenen Kanäle zugreifen zu können, setzt Sky natürlich ein entsprechendes Abonnement voraus. Das günstigste, das Sky Sport Paket beläuft sich im Jahresabo auf 25€ pro Monat. Wer neben den europäischen Wettbewerben und der ADMIRAL-Bundesliga auch die erste deutsche Liga sehen will, der muss auf das etwas kostenintensivere Modell für 30€ zurückgreifen. Alle Infos dazu gibt es hier.

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute im Livestream

Wer das Streamen via Internet dem linearen Fernsehen bevorzugt, der ist mit dem gerade beschriebenen Angebot dennoch nicht schlecht beraten, denn: Mit enthalten ist auch die App Sky Go. Über die Anwendung könnt Ihr alle Inhalte, die Ihr erworben habt, ebenfalls im Stream verfolgen - ganz ohne Aufpreis!

Die zweite Variante bietet eine Möglichkeit, die mit dem Sky Sport Paket nicht realisierbar ist: monatlich zu kündigen. Über die Livestream-Plattform Sky X könnt Ihr auf alle Sportinhalte für nur 24,99€ pro Monat zugreifen ohne Euch langfristig binden zu müssen. Dennoch könnt Ihr Geld sparen, wenn Ihr entweder direkt für sechs oder zwölf Monate unterschreibt. In diesen Fällen reduziert sich der Betrag auf 12€ respektive 8,25€ monatlich. Hier findet Ihr wieder alle notwendigen Infos.

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute im Liveticker bei SPOX

All denjenigen, die keine Möglichkeit haben, das Spiel heute live anzusehen, können wir eine Alternative ans Herz legen: den SPOX-Liveticker. Updates im Minutentakt versorgen Euch stets mit allen wichtigen News zur Partie. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie KRC Genk vs. Rapid Wien

KRC Genk vs. Rapid Wien, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Das ist der heutige Spielplan

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Sparta Prag Brönby IF Olympique Lyon Glasgow Rangers Real Sociedad San Sebastian PSV Eindhoven Sturm Graz AS Monaco SSC Neapel Leicester City Legia Warschau Spartak Moskau Fenerbahce Istanbul Eintracht Frankfurt Royal Antwerpen Olympiakos Piräus 21 Uhr Lazio Rom Galatasaray Istanbul Olympique Marseille Lokomotive Moskau Sporting Braga Roter Stern Belgrad Ludogorez Rasgrad FC Midtjylland Celtic Glasgow Betis Sevilla Ferencvaros Budapest Bayer Leverkusen KRC Genk Rapid Wien West Ham United Dinamo Zagreb

