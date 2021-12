Europa League endet für Sturm Graz mit Erfolgserlebnis gegen Monaco

Das Europa-League-Abenteuer endet für den SK Sturm am Donnerstagabend im verschneiten Graz gegen den AS Monaco mit einem respektablen 1:1. Der letzte Tabellenplatz war bereits vor dem Spiel einzementiert.

Im ersten Durchgang kam Favorit Monaco, der den ersten Tabellenplatz bereits am vorigen Spieltag fixierte, zwar auf 60 Prozent Ballbesitz, von einer dominanten Hälfte der Gäste konnte man aber definitiv nicht sprechen.

In den ersten 20 Minuten der Partie kam die Truppe von Trainer Christian Ilzer zu einigen guten Chancen und dem Führungstreffer durch einen Elfmeter von Jakob Jantscher (Strahinja Pavlovic bekam den BAll an die Hand) nach nur sechs Minuten. In der Folge wurden die Monegassen etwas besser, und vor allem nach Standards gefährlich. Durch Kevin Volland gelang in Minute 30 der Ausgleich.

Auch im zweiten Durchgang lieferte Sturm eine ansprechende Leistung, bleibt aber im sechsten Spiel der Gruppenphase ohne Sieg. Gegen eine 1B-Elf aus Monaco spielten die Hausherren zu jeder Zeit mit und hatten im Finish durch Kelvin Yeboah die Chance auf den Sieg.

Die Monegassen ziehen ohne Niederlage als Gruppenerster weiter, während für Sturm die Europapokal-Reise endet.

