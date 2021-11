Real Sociedad vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sturm Graz muss in der Europa League am 4. Spieltag bei Real Sociedad antreten. Wie Ihr das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Das wird sicher nicht einfach: Für Sturm Graz geht es am 4. Spieltag der Europa League auswärts gegen den aktuellen Spitzenreiter der spanischen Liga zur Sache. Nein, nicht gegen Real Madrid, auch nicht gegen Atletico Madrid oder den FC Barcelona.

Die Schwoazn befinden sich am heutigen Donnerstag, den 4. November im Baskenland und stehen dort ab 18.45 Uhr Real Sociedad gegenüber. Zur Sache geht es im Estadio Anoeta, der Heimstätte des Klubs aus der Primera Division.

Wo kann man das Europa-League-Spiel zwischen Real Sociedad und Sturm Graz heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt auf.

Real Sociedad vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Es gibt nicht nur einen Weg, um die 90 Minuten des spanisch-österreichischen Duells im TV und Livestream zu verfolgen. Einschalten könnt Ihr zum einen im Free-TV - auf ORF1 wird Real Sociedad gegen Sturm Graz nämlich übertragen.

© getty Sturm Graz hat vier Spiele in Folge verloren, angefangen mit einem 0:1 gegen Sociedad.

Sendungsstart ist um 18.20 Uhr, also 25 Minuten vor dem Anstoß. Das Programm abrufen könnt Ihr dann auch via Livestream in der TVthek.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, bietet sich im Pay-TV. Sky Austria besitzt ebenfalls Rechte an der Ausstrahlung des Wettbewerbs und zeigt Sturm Graz heute live. Mit den Plattformen Sky Go und Sky Ticket besteht auch hier die Chance, per Livestream dabei zu sein.

Real Sociedad vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht einschalten können und beispielsweise unterwegs sein, dann schaut doch gerne bei SPOX vorbei. Unser Liveticker hält Euch stets up-to-date, was die Geschehnisse bei Real Sociedad gegen Sturm Graz angeht.

