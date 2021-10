SK Rapid Wien - Dinamo Zagreb: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Für den SK Rapid Wien geht es am dritten Spieltag der Europa League zuhause um 18:45 Uhr gegen Dinamo Zagreb um drei Punkte. SPOX verrät euch, wie ihr das Spiel am Donnerstag im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach Niederlagen gegen KRC Genk (0:1) und West Ham (0:2) geht es für den SK Rapid im Rennen um Platz drei gegen Dinamo Zagreb um wichtige Punkte. Die Kroaten verloren zwar zum Auftakt gegen Favorit West Ham mit 0:2, holten in Folge gegen KRC Genk aber einen starken 3:0-Auswärtssieg.

In Hütteldorf könnte die Stimmung vor dem Duell mit Dinamo besser sein - gegen Austria Klagenfurt reichte es am Wochenende trotz numerischer Überlegenheit nur für ein 1:1-Unentschieden.

"Mir fehlt das was uns in den letzten zwei Jahren ausgezeichnet hat. Da haben wir nach einer Führung nachgelegt, das zweite und dritte Tor gemacht und das fehlt uns leider im Moment", ärgerte sich Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer und Innenverteidiger Maximilian Hofmann ging noch weiter: "Es fällt mir im Moment schwer das einfach so hinzunehmen, weil es ist einfach nur peinlich. Das zieht sich jetzt schon seit Wochen, dass wir gut starten, die Partie im Griff haben, in Führung gehen und dann sind wir so dumm, dass wir es noch schaffen die Punkte herzuschenken, anstatt dass wir weiterspielen und das zweite Tor machen. Es ist echt schwer das in Worte zu fassen und ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches sage."

Rapid Wien gegen Dinamo Zagreb: Free-TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Rapid und Dinamo ist am Donnerstag im ORF im Free-TV zu sehen. Die Übertragung beginnt um 18:20 Uhr, um 18:45 Uhr erfolgt der Ankick. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich, Rainer Pariasek nimmt im Studio Platz.

Zudem bietet sich für Streaming-Fans auch der kostenlose Livestream von ORF an. Hier geht´s lang.

Sky besitzt zudem heuer die Rechte an der Europa-League und zeigt somit alle Spiele live. Daher gibt es dort auch den Clash zwischen Rapid Wien und Dinamo Zagreb auf Sky Sport Austria zu sehen.

SK Rapid Wien - Dinamo Zagreb im Liveticker

Sollte keine Möglichkeit bestehen, das Match in Form von Bewegtbild live mitzuerleben, bleibt Ihr mit unserem Liveticker auf dem aktuellsten Stand. Diesen findet ihr hier.

© getty

Petrovic nach Rotfoul schwer am Knöchel verletzt

Der SK Rapid ließ am Samstag bei Austria Klagenfurt nicht nur wertvolle Punkte liegen, sondern verlor auch Mittelfeldspieler Dejan Petrovic mit einer schweren Verletzung.

Nach 22 Minuten rasierte Austria-Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer Rapid-Kicker Dejan Petrovic mit offener Sohle an der Wade - der 23-jährige Rapidler überknöchelte in Folge und verletzte sich schwer. Mahrer sah - hoch verdient - die rote Karte.

"Er hat übrigens einen Bänderriss", verkündete Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer nach Schlusspfiff im Sky-Interview .

Rapid in der Europa League: Die Hinspiele