Europa League: Sturm Graz muss sich Real Sociedad geschlagen geben

Eine beherzte Leistung reicht dem SK Sturm am dritten Spieltag der Europa League gegen Real Sociedad nicht für einen Punktgewinn: Die Steirer müssen sich mit 0:1 geschlagen geben.

Das Duell zwischen Sturm Graz und Real Sociedad gestaltete sich zu Beginn unterhaltsam, mit Strafraumaktionen auf beiden Seiten. Vermehrte Verletzungsunterbrechung nahmen aber langsam das Tempo aus dem Spiel. Festzuhalten ist aber die gute Leistung der Steirer, die es den Basken nicht leicht machten und für ein ausgeglichenes Spiel sorgten.

Für den ersten Punktgewinn in der laufenden Europa-League-Saison sollte es aber trotzdem nicht reichen. Nach einem Ballverlust von Jusuf Gazibegović in der eigenen Hälfte schicke Alexander Sørloth Kollegen Alexander Isak in den Strafraum. Der Schuss des Schweden war eigentlich harmlos, wurde aber von David Affengruber noch leicht abgefälscht und rollte an Jörg Siebenhandl vorbei, der auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Trotzdem: Gut sah der Torwart nicht aus.

Sturm ging gegen einen starken Gegner unglücklich leer aus - insgesamt hatten die Grazer wenig zugelassen. Bitter, dass ein Torwartfehler zum einzigen Tor der Partie führte. Sturm drückte daraufhin auf den Ausgleich, erspielte sich aber keine echten Torchancen. Spätestens mit dem Platzverweis von Jon Gorenc Stankovic war das Spiel in der Schlussphase dann entschieden.

Im Parallelspiel konnte AS Monaco in Eindhoven mit 2:1 gewinnen. Real Sociedad ist nun Zweiter, während Sturm ohne Punkt abgeschlagener Letzter ist. Für die Steirer wird es sehr schwierig, das Weiterkommen in dieser schwierigen Gruppe noch zu realisieren.

Weiter geht es für Sturm am Sonntag (17 Uhr) im Topspiel bei Red Bull Salzburg. Auch auf San Sebastian wartet am selben Tag (21 Uhr) ein Kracher mit dem Gastspiel bei Atletico Madrid.

