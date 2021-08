Zorya Lugansk - SK Rapid Wien: Europa League Qualifikation im TV und Livestream sehen

Nach einem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel hat der SK Rapid gegen Zorya Lugansk in der Ukraine alle Karten in der Hand. Wie ihr das Spiel am heutigen Donnerstag im TV und Livestream verfolgen könnt.

Auch wenn der Spielverlauf nicht so eindeutig war wie das Ergebnis vermuten lässt, geht Rapid mit einem 3:0-Sieg gegen Zorya Lugansk als klarer Favorit auf den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase ins Duell.

Eine Leistung, die Rapid mit dem 3:0-Sieg gegen die SV Ried am Sonntag bestätigen konnte. "Wir brauchen dort eine wirklich gute Leistung in Luhansk, weil sie gezeigt haben, dass sie eine wirklich gute Mannschaft sind", weiß Rapid-Coach Dietmar Kühbauer trotzdem.

"Aber ich denke trotz allem, dass die Mannschaft eine wirklich gute Leistung erbracht hat. Das Resultat ist umso schöner, weil wir uns einen gewissen Grundstein gelegt haben. Trotzdem will ich sagen, dass nicht alles in trockenen Tüchern ist", so Kühbauer.

SK Rapid gegen Zorya im TV und Livestream

Das Duell zwischen Zorya Luhansk und SK Rapid Wien könnt ihr am Donnerstag im Free-TV verfolgen.

Der ORF überträg live aus der Ukraine. Die Übertragung beginnt um 18:20 Uhr, der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr. Thomas König kommentiert die Partie, Christian Diendorfer moderiert und Roman Mählich analysiert.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© imago images Fountas, Ullmann

Europa League: Die Playoffs im Überblick