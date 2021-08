NS Mura - SK Sturm Graz: Europa League Playoff im TV und Livestream sehen

Der SK Sturm will im Europa-League-Qualifikationsduell gegen NS Mura am Donnerstag um 20:00 Uhr einen wichtigen Schritt gehen. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Der SK Sturm ist nur mehr zwei Spiele von der Gruppenphase der Europa League entfernt. Dafür müssten die Grazer NS Mura aus Slowenien aus dem Weg räumen.

Mura scheiterte in der Champions-League-Qualifikation an Ludogorets und setzte sich in Folge in der dritten Runde der Europa-League-Qualifkation knapp gegen Zalgiris durch. In der Liga befindet sich Mura in furchtbarer Form und hält als regierender Meister nach vier Runden bei zwei Zählern.

Ganz anders gestaltet sich die Lage beim SK Sturm: Im ÖFB-Cup wurde Stadl-Paura mit 9:0 geschlagen, in der Liga siegten die Grazer in drei von vier Spielen - lediglich gegen Serienmeister Red Bull Salzburg zog man den Kürzeren.

Sturm gegen Mura im Free-TV und Livestream sehen

PULS 24 überträgt das Hinspiel in der letzten Play-off Runde zur UEFA Europa League zwischen Sturm Graz und dem slowenischen Vertreter NS Mura am Donnerstag um 19:45 Uhr live im Free-TV und Livestream. Der Ankick erfolgt um 20:00 Uhr.

Moderation/Kommentar: Florian Knöchl

Experte & Co-Kommentator: Johnny Ertl

Field Reporter: Phillip Hajszan

© getty Sturm-Fans

NS Mura gegen Sturm: Mögliche Aufstellungen

NS Mura: Obradovic - Marusko, Gorenc, Karnicnik - Sturm, Kozar, Bobicanec, Horvat, Kous - Cipot, Lotric;

SK Sturm: Siebenhandl - Dante, Wüthrich, Affengruber, Gazibegovic - Gorenc Stankovic - Kuen, Hierländer, Kiteishvili - Yeboah, Jantscher;

Sturm Graz verleiht Shabanhaxhaj und gibt Amoah fix ab

Sturm-Graz-Talent Dardan Shabanhaxhaj (20) wechselt ab sofort als Kooperationsspieler zu KSV 1919, kann also bei Bedarf jederzeit zurück nach Graz geholt werden. Winfried Amoah (21) wechselt auf fixer Basis ebenfalls zu den Falken in die 2. Liga. Das vermeldeten die Grazer am Montag.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung:"Für Dardan ist es sehr wichtig regelmäßig Spielpraxis auf höherem Level zu sammeln. Wir werden ihn sehr genau beobachten und hoffen, dass er in Kapfenberg einen Schritt nach vorne macht. Winni wünschen wir alles Gute für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Einsatz."