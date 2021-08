Europa-League-Gruppenphase: Rapid Wien und Sturm Graz kennen Gegner

Neben Red Bull Salzburg in der Champions League erfuhren am Freitag auch die beiden österreichischen Vertreter SK Rapid Wien und SK Sturm Graz ihre kommenden Gegner in der Gruppenphase zur Europa League.

Rapid wurde in Gruppe H ausgelost. Damit treffen die die Hütteldorfer auf Dinamo Zagreb, KRC Genk und West Ham United.

Deutlich schwieriger sehen die Aufgaben der "Blackies" aus. Der SK Sturm bekommt es in der Gruppe B mit AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad zu tun.

Europa League: Die Gruppen A bis D im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Olympique Lyon AS Monaco SSC Neapel Olympiakos Piräus Glasgow Rangers PSV Eindhoven Leicester City Eintracht Frankfurt Sparta Prag Real Sociedad Spartak Moskau Fenerbahce Bröndby Sturm Graz Legia Warschau Royal Antwerpen

Europa League: Die Gruppen E bis H im Überblick