Villarreal - Manchester United: Das Europa League Finale im Free-TV und Livestream sehen

Manchester United will wieder an ruhmreiche Zeiten anknüpfen, der Titel in der Europa League soll der Startschuss einer neuen Ära sein. Doch der Finalgegner FC Villarreal brennt auf eine historische Chance. Wie ihr die Partie am Mittwoch um 21:00 Uhr im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kaum ein Name ist so eng mit den glorreichen Tagen Manchester Uniteds verknüpft wie der von Ole Gunnar Solskjaer. Schließlich sammelte der Norweger als Spieler Titel en masse, er fügte dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 auch die "Mutter aller Niederlagen" zu. Doch seit Solskjaer die Red Devils 2018 als Teammanager übernahm, herrscht Ebbe im Trophäenschrank des stolzen Weltklubs - das soll sich im Finale der Europa League endlich wieder ändern.

Dabei geht es für United am Mittwoch gegen den Außenseiter FC Villarreal nicht "nur" um einen Titel. Nein, Solskjaer will direkt den Beginn einer neuen Ära voll Glanz und Gloria einläuten. "Es ist ein Schritt auf dem Weg, unser ManUnited zurückzubringen", sagte der 48-Jährige.

Doch so sehr Villarreal auf dem Papier Underdog sein mag - United sollte gewarnt sein. Denn nicht nur schalteten die Spanier im Halbfinale den FC Arsenal aus und verhinderten, dass neben dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen Manchester City und dem FC Chelsea auch die Europa League eine rein englische Angelegenheit wird. Villarreal hat auch den Europa-League-Experten schlechthin in seinen Reihen.

Schließlich hat Trainer Unai Emery diesen 15 kg schweren Pokal mit dem FC Sevilla schon dreimal gewonnen, insgesamt bestreitet der 49-Jährige schon sein fünftes Endspiel der Europa League. Und Emery kann ein besonders heißes Team ins Rennen schicken - schließlich brennt Villarreal auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte überhaupt.

"Villarreal ist so oft im Halbfinale ausgeschieden, aber jetzt haben wir es endlich geschafft", sagte Verteidiger Pau Torres: "Es ist eine historische Chance für uns."

FC Villarreal - Manchester United: Livestream und TV-Übertragung

In Österreich ist das Europa-League-Finale am Mittwoch im Free-TV zu sehen. Puls 4 überträgt ab 20:15 Uhr, um 21:00 Uhr erfolg der Ankick. Moderator Phillip Hajszan führt gemeinsam mit Kommentator Florian Knöchl, Experte Johnny Erl und Stargast Zlatko Junuzovic durch das Spiel.

Ebenfalls im Livestream sehen könnt Ihr Villarreal gegen Manchester United heute bei DAZN. Der Streamingdienst begleitete die Europa League sehr ausführlich durch die ganze Saison. Ab der K.-o.-Phase zeigte DAZN jedes Spiel als Einzelspiel im Livestream, heute ab 20.45 Uhr steht das Finale auf dem Programmplan. Über das Spiel berichten Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

In der DAZN-Mediathek könnt Ihr nur wenige Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Spiele in Form eines Videos sehen. Später habt Ihr dort auch die Möglichkeit, Euch das Finale im Re-Live anzusehen.

Villarreal vs. Manchester United: Mögliche Aufstellungen

Villarreal: Asenjo - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Moreno, Bacca;

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani;

© getty Unai Emery (l.) ist Trainer des FC Villarreal, Ole Gunnar Solskjær (r.) trainiert Manchester United.

Europa League: Villarreal vs. Manchester United heute im Liveticker

SPOX berichtet vom Europa-League-Finale in Form eines ausführlichen Livetickers. Vom Einlauf der beiden Teams ins Stadion bis zum vielleicht letzten Schuss im Elfmeterschießen verpasst Ihr dort nichts.

Hier geht's zum Liveticker Villarreal - Manchester United.

