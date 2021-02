Spurs mit zu viel Qualität: WAC geht in der Europa League gegen Tottenham unter

Nach der klaren 1:4-"Heimniederlage" (in Budapest) muss sich der WAC in der Europa League Tottenham auch im Rückspiel mit 4:0 geschlagen geben. Somit ist die Europa-League-Reise für die Kärntner beendet.

Tottenham Hotspur hat das Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League gegen den Wolfsberger AC klar mit 4:0 gewonnen. Nach dem 4:1-Hinspiel-Erfolg legten die Spurs heute schon vor dem Seitenwechseln den Grundstein für das souveräne Erreichen des Achtelfinals.

Bereits in der 10. Minute erzielte Dele Alli per Fallrückzieher den traumhaften Führungstreffer der Londoner, in der 50. Minute legte Carlos Vinicius den zweiten Treffer nach.

In weiterer Folge trafen noch Joker Gareth Bale und abermals Carlos Vinicius, der nun in der laufenden Spielzeit schon sechs Europa-League-Tore auf dem Konto hat.

Die Wolfsberger hatten zwar auch die ein oder andere Halbchance, waren aber letztlich über die gesamte Spielzeit gesehen absolut chancenlos.

Somit verbleibt Red Bull Salzburg als einzige österreichische Hoffnung im Europa Cup. Die Bullen laufen am Donnerstag (18:55 Uhr) gegen Villarreal einem 0:2-Rückstand hinterher.

Die Video-Highlights zu Tottenham - WAC folgen in Kürze