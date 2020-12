Vor LASK-Spiel: Tottenham verzichtet auf PK und Abschlusstraining in Linz

Auf den LASK wartet am Donnerstag ein schwieriges Spiel gegen den englischen Tabellenführer Tottenham Hotspur. Die Londoner verzichten ihrerseits allerdings auf eine Pressekonferenz und das Abschlusstraining in Linz.

Jose Mourinho wird vor der Europa-League-Partie gegen den LASK auf eine Pressekonferenz vor Ort und Stelle in Linz verzichten. Stattdessen wird die PK via Videostream abgehalten. Von Seiten der UEFA droht damit eine Sanktion in Höhe von 15.000 Euro.

Auch ein Abschlusstraining in Oberösterreich wird es nicht geben. Tottenham will nach der Landung am Vorabend gleich im Hotel einchecken und aufgrund der Corona-Pandemie dort bis zum Matchtag verweilen.