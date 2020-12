Später Ausgleichtreffer: LASK erkämpft sich Remis gegen Tottenham

Der LASK hatte gegen die Spurs schwer zu kämpfen, schaffte trotz zahlreicher bitterer Rückschläge dennoch das späte Remis. Ein 3:3, auf das sie stolz sein können, auch wenn es schlussendlich das frühzeitige Aus in der Europa League bedeutet.

In den ersten zehn Minuten legten die Linzer gleich los wie die Feuerwehr. Gebrannt hat es anfänglich nur im Strafraum der Gäste aus London, die gleich zwei große Chancen verteidigen mussten - einmal nur mit Hilfe des Aluminiums (7.).

Die Spurs fanden danach zwar besser ins Spiel, Chancen gab es aber weiterhin nur für die Gastgebern. Renner scheiterte allein vor Torhüter Hart, was die Führung hätte bedeuten müssen (30.). Und das Team wusste sich zu belohnen, in Person von Peter Michorl, der sich aus rund 30 Metern ein Herz fasste. Per Aufsitzer ins lange Eck, Hart war diesmal machtlos (42.).

Tottenham antwortete umgehend. Nach einem der ersten gefährlichen Angriffe folgte ein Elfmeter, weil Andrade den Ball im Fallen auf die Hand bekam - Bale ließ sich die Chance Sekunden vor dem Pausenpfiff nicht nehmen (45.).

Drei Patzer, drei Gegentore

Nach dem Seitenwechsel war das Bild relativ unverändert. Der LASK hatte mehr vom Ball, aber die Spurs nutzten erneut ihre praktisch einzige Chance, wieder nach einem Fehler der Linzer. Auf einen Ballverlust im Mittelfeld folgte ein Steilpass auf Son, dem Holland nicht mehr hinterher kam und der Südkoreaner blieb eiskalt (56.). Tottenham fand daraufhin immer mehr Räume für Konter vor.

Lange bemühte sich das Team von Thalhammer, es gelang ihnen zu wenig. Bis zur 84. Minuten, denn dann fanden die Linzer einmal eine etwas löchrige Abwehr vor. Eggestein erhielt den Pass in die Tiefe, sein Schuss konnte Hart nur unzureichend in den eigenen Kasten abwehren. Doch wieder war es ein Elfmeter, der den Jubel früh im Keim erstickte. Wiesinger verlor das Laufduell mit Bergwijn, der Niederländer ließ sich leicht fallen und bekam den Strafstoß. Diesmal verwandelte Dele Alli (87.).

Aber die Partie ist erst vorbei, wenn "the fat lady sings", wie es in England so schön heißt. Und daher kämpfte der LASK bis zum Schluss und erneut war es ein schwacher Joe Hart, der den Schuss von Joker Karamoko nicht parieren konnte (90.+1). So scheiden die Linzer mit erhobenem Haupt aus der Europa League aus.

Europa League: Tabelle der Gruppe J

Platz Verein Sp S U N T/GT Pkt. 1. Royal Antwerpen* 5 4 0 1 8:3 12 2. Tottenham Hotspur* 5 3 1 1 13:5 10 3. LASK 5 2 1 2 8:11 7 4. Ludogorez Rasgrad 5 0 0 5 6:16 0

* für die K.o.-Phase qualifiziert