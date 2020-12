SK Rapid – FK Molde: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Gelingt dem SK Rapid in der Europa League Gruppe B am Donnerstag um 18:55 Uhr gegen Molde der Aufstieg in die K.o.-Phase? SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auf den SK Rapid wartet heute gegen Molde ein Aufstiegsfinale. Da reicht den Wienern schon ein 1:0-Erfolg für den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Bei jedem Sieg ab 2:1 mit einem Tor Unterschied hätten allerdings die mit 1:0 im Hinspiel siegreich gebliebenen und drei Punkte vorausliegenden Norweger das bessere Ende für sich.

"Wir haben vorher schon gewusst, dass nächste Woche das entscheidende Spiel sein wird. Wir wissen jetzt, was uns da reicht, und wir werden alles probieren, um das Sechzehntelfinale zu erreichen", so Außenspieler Thorsten Schick.

Auch Coach Dietmar Kühbauer hofft darauf, 2021 im Europacup vertreten zu sein: "Wir wollen dieses Spiel gewinnen und in der Europa League überwintern."

SK Rapid gegen Molde im Free-TV und Livestream sehen

Die Rapid-Partie ist diesmal sogar im Free-TV zusehen, denn unter anderem sicherte sich Puls4 die Rechte an der Partie. Die Übertragung beginnt bereits um 18.15 Uhr, also rund 40 Minuten vor Anpfiff.

Der Rapid-Kracher läuft zudem live auf DAZN, wo ihr auch die Spiele des LASK und WAC sehen könnt. Außerdem läuft das Match noch in der GoalZone, der Konferenz aller EL-Spiele.

Rapid gegen Molde im Liveticker

Zum Liveticker der Partie von Rapid gegen Molde geht es hier entlang, unseren Liveticker-Kalender gibt es hier.

SK Rapid Wien - Molde FK: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier - Kara, Fountas

Ersatz: Strebinger, Hedl - Sulzbacher, Sonnleitner, Greiml, Schuster, Ibrahimoglu, Demir, Kitagawa, Arase

Es fehlen: D. Ljubicic (Bänderriss), Petrovic (krank), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

Molde: Linde - Wingo, Sinyan, Gregersen, Risa - Aursnes, Eikrem, Ellingsen - Hestad, Omoijuanfo, Knudtzon

Ersatz: Carninx, Ranmark - Pedersen, Björnbak, Haugen, Hussain, Bolly, Christensen, Brynhildsen, Moström, James

Es fehlt: Haraldseid (rekonvaleszent)

Tabelle der Gruppe B