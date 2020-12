Nach Aufstieg in K.o.-Phase: WAC crasht Pressekonferenz

Der WAC hat am Donnerstag als vierter österreichischer Verein den Aufstieg aus der Gruppenphase der Europa League geschafft. Bisher waren nur sechsmal Red Bull Salzburg, zweimal Rapid und im Vorjahr der LASK aus der Gruppenphase in das Sechzehntelfinale eingezogen. Nach Schlusspfiff feierte die Truppe von Ferdinand Feldhofer ausgelassen - und crashte die Pressekonferenz.

Die Stimmen zum Erfolg des WAC

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Ein bisschen fehlen mir die Worte. Es ist unfassbar, wir haben heute Geschichte geschrieben, und nicht nur, dass wir aufgestiegen sind, sondern mit einer Art und Weise, die mich und viele Leute begeistert. Auf das bin ich extrem stolz, und ich bin auch sehr dankbar dafür. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Michael Liendl (WAC-Kapitän): "Der Aufstieg ist absolut verdient, wir haben zweimal Feyenoord Rotterdam geschlagen in der Gruppe. Ich glaube nicht, dass das viele Mannschaften schaffen, einmal auf einem sehr guten Platz, einmal auf einem Acker. Das ist schon auch eine Qualität, wie wir die Dinge wegverteidigen und die Chancen machen. Am Anfang der Gruppenphase hat uns nicht jeder den Aufstieg zugetraut, wir haben aber immer daran geglaubt. Wie sich jeder mit der Mannschaft freut, ist einzigartig. Wir sind einfach eine überragende Truppe."

Dick Advocaat (Feyenoord-Trainer): "Der WAC war richtig gut in den Zweikämpfen drinnen, hat mit viel Kampfkraft agiert, dadurch hatten wir große Probleme und haben uns sehr schwergetan. Das war in Rotterdam auch schon so und heute wieder. Ein großes Problem war aber auch der Platz. Auf einem normalen Platz ist Feyenoord normal besser als der WAC, wir haben große Probleme damit gehabt, Fußball zu spielen. Der WAC hat einfachen Fußball gespielt und das ganz gut gemacht. Man muss dem Gegner ein Kompliment aussprechen, sie haben verdient gewonnen."