HIGHLIGHTS: Ludogorez Rasgrad - LASK, die Höhepunkte im Video

Der LASK hat sich am Donnerstag mit einem 3:1-(0:0)-Sieg bei Ludogorez Rasgrad aus der Gruppenphase der Europa-League verabschiedet. Beide Teams hatten vor dem letzten Spiel keine Chance mehr auf den Aufstieg. Hier die Highlights im Video.

Obwohl mit bestechender Dominanz in der ersten Hälfte, sorgte Rasgrad mit ihrer ersten Chance für die Führung. Doch Philipp Wiesinger brachte die Linzer per "Solo" zum Ausgleich (56.), kurz darauf verwandelte Rene Renner (61./Elfer) den zweiten Strafstoß (zuvor verschoss Thomas Goiginger). Mads Madsen (66.) setzte den Schlusspunkt. Schon am Sonntag wartet auf den Bundesliga-Tabellenführer mit dem Gastspiel beim ersten Verfolger Salzburg der große Schlager.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe J