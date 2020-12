HIGHLIGHTS: FC Arsenal - SK Rapid Wien, die Höhepunkte im Video

Für den SK Rapid gab es in London nichts zu holen. Die Hütteldorfer unterlagen Arsenal mit 1:4. Für die Tore sorgten Lacazette (10.), Mari (18.), Nketiah (44.) und Smith-Rowe (66.) bzw. Kitagawa (47.). Hier die Highlights der Partie im Video.

Bereits nach zehn Minuten klingelte es im Tor von Strebinger. Lacazette (10.) zog aus der Distanz ab, der Flatterball täuschte den Rapid-Goalie und verlud ihn in die falsche Ecke. Wenig später baute Arsenal die hochverdiente Führung aus. Ein Eckball von Nelson fand in Person von Mari (18.) einen Abnehmer, der die Kugel per Kopf ins Eck bugsierte. Vor der Halbzeit klingelte es erneut im Rapid-Kasten. Infolge einer wundeschönen Pass-Kombination, die an Wenger-Zeiten erinnerte, vollstreckte Nketiah (44.) zum 3:0 Pausenstand.

In Halbzeit zwei kam Rapid mutiger aus der Kabine. Offensiv wurde man gefährlich, was sich bezahlt machte. Demir tankte sich auf links durch und scheiterte an Arsenal-Keeper Runarsson. Der Ball kam infolge der Parade zu Arase, dessen Nachschuss gleich doppelt von Kolasinac geblockt wurde. Versuch Nummer vier bei der kuriosen Offensiv-Aktion hatte Kitagawa (47.). Der Japaner zog per Volley ab und traf zum Anschluss. Der Schwung nach vorne währte nicht lange. Arsenal wurde stärker und kam zu weiteren Hochkarätern. Dann passierte es: Smith-Rowe (66.) schob das Ding nach schöner Kombination über die Linie.

Tabelle der Gruppe B