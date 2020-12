Rapid Wien ist in der Europa League heute beim FC Arsenal in London zu Gast und will weiter Punkte für den Einzug in die Zwischenrunde sammeln. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Europa League: FC Arsenal gegen Rapid Wien heute im Liveticker - Vor Beginn

Während die Rapidler sich in der heimischen Liga unentschieden von Austria Wien trennten, unterlag Arsenal zuletzt den Wolverhampton Wanderers mit 1:2 und steht nur auf dem 14. Tabellenplatz. "Wir verlieren die engen Spiele. Dafür gibt es Gründe. Wir müssen uns davon erholen, in diesen Momenten fehlt uns das Selbstvertrauen", sagte Arsenal-Coach Mikel Arteta.

Mit der perfekten Ausbeute von zwölf Punkten stehen die Gunners unangefochten an der Spitze der Gruppe B. Im Hinspiel setzten sich die Engländer nach Rückstand durch Tore von Luiz und Aubameyang in Wien durch. "Da haben wir gezeigt, dass wir auch gegen so einen Gegner gut spielen und mithalten können. Wir waren gut, hätten uns die drei Punkte verdient", erklärte Rapids Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac vor dem Rückspiel.

Los geht's am heutigen Abend um 21 Uhr im Londoner Emirates Stadium. Um die Spielleitung kümmert sich der Rumäne Dan Petrescu.

Herzlich willkommen zur Begegnung FC Arsenal gegen Rapid Wien am 5. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase.

Europa League: Arsenal gegen Rapid heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Arsenal gegen Rapid Wien ist wie alle anderen Begegnungen der Europa League live und exklusiv auf DAZN zu sehen und läuft nicht im Free-TV.

Pünktlich zum Anpfiff geht der Streamingdienst auf Sendung und begleitet Euch mit Kommentator Uwe Morawe und Experte Alexis Menuge durch die Partie. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auf die GoalZone zugreifen, eine Konferenzschaltung mit den parallel stattfindenden Partien.

Neben der Europa League zeigt DAZN auch Live-Fußball aus der Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Neukunden können das Angebot einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

FC Arsenal - Rapid Wien: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf Seiten der Gunners fehlen Partey, Luiz und Martinelli. Die Österreicher müssen unter anderem auf Fountas, Ljubicic und Petrovic verzichten.

Arsenal: Runarsson - Soares, Mustafi, Holding, Maitland-Niles - Pepe, Xhaka, Willock, Nelson - Nketiah, Lacazette

Runarsson - Soares, Mustafi, Holding, Maitland-Niles - Pepe, Xhaka, Willock, Nelson - Nketiah, Lacazette Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac - Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann - Kara, Arase

Europa League: Die Tabelle der Gruppe B

Auch im Falle einer Niederlage gegen Arsenal hat Rapid das Weiterkommen noch in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag geht es gegen den direkten Konkurrenten aus Molde.