Wer zeigt / überträgt SK Rapid Wien gegen FC Dundalk heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Im dritten Gruppenspiel der Europa League empfängt der SK Rapid Wien heute zuhause den FC Dundalk. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

SK Rapid Wien vs. FC Dundalk: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien der Europa-League-Gruppenphase ist der SK Rapid Wien am heutigen Donnerstag (5. November) gegen den FC Dundalk auf Wiedergutmachung aus. Der Anpfiff erfolgt pünktlich um 18.55 Uhr im Wiener Allianz Stadion.

SK Rapid Wien vs. FC Dundalk: Heute live im TV und Livestream

Wie auch die restlichen Partien der Europa League wird auch Rapid gegen Dundalk auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Die Übertragung dafür beginnt kurz vor Spielbeginn mit dem Kommentatoren Uwe Morawe. Max Nicu unterstützt ihn dabei als Experte.

Parallel zum Spiel zwischen den Wienern und dem irischen Meister läuft für diejenigen, die auch die restlichen Spiele im Blick behalten möchten, auf DAZN die "GoalZone"-Konferenz.

Neben der Europa League hat das "Netflix des Sports" auch zahlreiche Spiele der Champions League im Angebot. Aber auch sämtliche Top-Ligen Europas können auf der Plattform mitverfolgt werden. Darunter die Deutsche Bundesliga, Ligue 1, Serie A und die Primera Division.

Wer jedoch nicht unbedingt der große Fußballfan ist, hat trotzdem viele Gründe, DAZN zu nutzen. Der Dienst ist nämlich für sein vielfältiges Angebot an Sportarten bekannt. Dazu zählen etwa die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB und NFL), Wintersport, Kampfsport, Darts, Wrestling, Tennis oder Handball.

Das DAZN-Angebot kann für einen Abonnement-Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr genutzt werden. Zuvor besteht jedoch noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

SK Rapid Wien vs. FC Dundalk im Liveticker

Für alle Rapid-Fans, die keinen Zugriff auf das DAZN-Angebot haben, gibt es die Option, die Euro-League-Partie im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Damit verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion und seit immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: SK Rapid - FC Dundalk.

SK Rapid Wien: Der Europa-League-Spielplan

Die Grün-Weißen warten in der Europa League immer noch auf die ersten Punkte. Nachdem man im ersten Spiel gegen den FC Arsenal gut dagegen halten konnte (1:2 verloren), holte man sich gegen den als schwächer eingeschätzten Molde FK eine enttäuschende 0:1-Niederlage.

Datum Heim Ergebnis Auswärts 22.10.2020 SK Rapid Wien 1:2 FC Arsenal 29.10.2020 Molde FK 1:0 SK Rapid Wien 05.11.2020 SK Rapid Wien -:- FC Dundalk 26.11.2020 FC Dundalk -:- SK Rapid Wien 03.12.2020 FC Arsenal -:- SK Rapid Wien 10.12.2020 SK Rapid Wien -:- Molde FK

Europa League: Die Tabelle der Gruppe B im Überblick

Gruppenfavorit Arsenal führt die Tabelle nach zwei Siegen an. Die Rapidler hingegen sind bereits am dritten Spieltag unter Zugzwang. Um den Anschluss auf die vorderen Plätze nicht zu verlieren, müssen heute gegen den ebenfalls sieglosen FC Dundalk Punkte her.