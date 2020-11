LASK bekommt von UEFA fast eine halbe Million weniger Prämien

Beim LASK läuft es international nicht rund. Nach dem 1:0-Auswärtssieg mussten sich die Linzer Royal Antwerpen zuhause mit 0:2 geschlagen geben und verloren somit das direkte Duell. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Ebenfalls überraschend kam daraufhin die Ankündigung seitens UEFA, man werde einen Teil der Vorjahres-Prämien nun doch nicht auszahlen.

In der vergangenen Saison erreichte der LASK das Europa-League-Achtelfinale, scheiterte dort an Manchester United. Finanziell zahlten sich die Leistungen aus, allerdings fielen sie nicht so hoch aus, wie es vorgesehen war. Den Linzern werden 450.000 € weniger an Prämien ausgeschüttet, diese Summe behält sich der europäische Fußballverband für den Solidaritätsfond.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

"Die UEFA informierte uns, dass man diesen Betrag für einen Corona-Solidaritätsfond einbehalten wird", erklärte LASK-Finanzchefin Barbara Niedermayr kopfschüttelnd in der Krone.

Insgesamt lukrierte die UEFA in der vergangenen Spielzeit rund 3,25 Milliarden € an Bruttoeinnahmen. Entschädigungen für die Geisterspiele in der Europa League sowie Champions League von Salzburg, LASK, WAC und Rapid gab es keine.

Der LASK kassierte auch von der Bundesregierung für das unter Ausschuss der Öffentlichkeit ausgetragene Spiel gegen die "Red Devils" in der Vorsaison keine Vergütung. Damals galt noch das alte Epidemiegesetz.