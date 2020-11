HIGHLIGHTS: WAC - Dinamo Zagreb, die Höhepunkte im Video

Wie bereits am Spieltag zuvor gab es für den WAC auch diesmal nichts gegen Dinamo Zagreb zu holen. Zuhause unterlag man dem amtierenden kroatischen Meister mit 0:3. Hier die Highlights im Video.

Beide Teams starteten mutig ins Spiel, Torchancen erwiesen sich allerdings dennoch als Mangelware. Bis fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff - dann zündete Dinamo das Offensiv-Feuerwerk. Zuerst kam Petkovic nach einem Fehler von Scherzer aus fünf Metern zum Fersler, den Wolfsbergs Schlussmann Kuttin parierte. Wenig später bewies dieser einmal mehr seine Fähigkeiten. Ademi nahm im Fünfer die flache Hereingabe von der Seite direkt, Kuttin war erneut an Ort und Stelle. Zuletzt haute Ademi eine weitere Top-Gelegenheit im Sechzehner weit über das Tor.

Dinamo nahm den Schwung in die zweite Halbzeit mit, der WAC wurde ebenfalls offensiver. Nach knapp einer Stunde war es dann soweit. Dinamos Majer (60.) profitierte von einem Abpraller und haute die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen. Kuttin war zwar dran, allerdings vergeblich. In Minute 75 setzte Zagreb dann den Deckel drauf. Ademi konnte ungehindert zum Dribbling ansetzen und bediente den in der Mitte mitlaufenden Petkovic (75.), der nur mehr den Fuß hinhielt - 0:2. Den Schlusspunkt setzte Ivanusec (90.+1) aus gut sechzehn Metern mit einem schönen Treffer unten ins Eck.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe K