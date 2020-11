HIGHLIGHTS: SK Rapid Wien - Dundalk FC, die Höhepunkte im Video

Rapid Wien gelang nach einem 4:3-Sieg über Dundalk FC der erhoffte Befreiungserfolg in der Europa League - mit einer ordentlichen Prise Dusel. Die Highlights zum Spiel.

Mit einem solch mühvollem Donnerstagabend haben die wenigsten Rapid-Anhänger gerechnet. Außenseiter Dundalk machte den Hütteldorfer das Leben schwer, kam dank einem Kopfball von Patrick Hoban (7.) früh zur Führung. Dejan Ljubicic (22.) fasste sich daraufhin ein Herz aus 25 Metern und besorgte dank eines zentral platzierten Gewaltschusses den Ausgleich.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Die Schlussphase hatte es schließlich in sich. Kelvin Arase (79.) drehte die Partie per Flugkopfball, wenig später nutzte David McMillan (81.) ein Elfmeter-Geschenk von Mario Sonnleitner. Max Hofmann (87.) profitierte von einem Stellungsfehler des Dundalk-Torwarts und köpfelte zum 3:2 ein. Der eingewechselte Yusuf Demir (90.+1) erhöhte auf 4:2, ein spätes zweites Elfmeter-Tor von Mcmillan (90.+5) änderte nichts mehr am Rapid-Sieg.

Tabelle der Europa-League-Gruppe B