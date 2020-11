HIGHLIGHTS: LASK - Royal Antwerpen, die Tore im Video

Nach einem 0:1-Auswärtssieg bekam der LASK gegen Royal Antwerpen nun die Revanche verpasst und verlor zuhause mit 0:2. Für die Hausherren war es ein Tag zum Vergessen.

So konnte man nicht nur spielerisch selten überzeugen, die Führung für die Gäste entstand zudem äußerst glücklich. Erst sah Trauner Rot, den anschließenden Freistoß schoss Refaelov direkt in die LASK-Mauer, jedoch wurde die Kugel unhaltbar für Schlager ins linke Eck abgefälscht. In Unterzahl drängten die Oberösterreicher nochmals zum Ausgleich, doch dann schlug Antwerpen nochmals mit Pieter Gerkens zu.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Die Tabelle der Gruppe J