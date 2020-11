Dinamo Zagreb - WAC: Europa League im TV, Livestream und Liveticker sehen

Nach einem sensationellen Start in die Europa-League-Gruppenphase gastiert der Wolfsberger AC am Donnerstag um 21:00 Uhr bei Dinamo Zagreb. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit satten vier Punkten (1:1 gegen ZSKA Moskau, 4:1 gegen Feyenoord) startete der WAC in die Europa-League-Gruppe K. Nun wartet ein Auswärtsduell gegen Dinamo Zagreb.

Die Kroaten holten sowohl gegen ZSKA, als auch gegen Feyenoord ein Unentschieden und halten bei zwei Zählern.

In der Liga liegt Dinamo schon fast traditionell an der Tabellenspitze und holte nach acht Spieltagen überragende 22 Punkte. Zu Zagrebs Schlüsselspielern zählen Mittelstürmer Bruno Petkovic, Kapitän Arijan Ademi und Keeper Dominik Livakovic.

Dinamo Zagreb gegen den Wolfsberger AC: Livestream und TV-Übertragung

Dinamo - WAC im Liveticker

Dinamo gegen den WAC: Mögliche Aufstellungen

Dinamo: Livakovic - Stojanovic, Lauritsen, Gvardiol, Moharrami - Ademi, Jakic - Kastrati, Majer, Orsic - Gavranovic

Ersatz: Zagorac - Peric, Leovac, Burton, Atiemwen, Franjic, Ivanusec, Sutalo, Petkovic

Es fehlt: Theophile-Catherine (Schulterverletzung)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Dieng

Ersatz: Kuttin - Pavelic, Peric, Rnic, Stratznig, Peretz, Schöfl, Schmerböck, Vizinger

Es fehlen: Sprangler (Knöchelverletzung), Giorbelidze (Adduktoren)

WAC: Acht Akteure Corona-positiv

Acht Akteure von Bundesligist WAC haben einen positiven Coronatest abgeliefert. Das gaben die Kärntner am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb, bekannt. Betroffen seien Spieler und Betreuer, hieß es in der Aussendung. Namen wurden nicht genannt. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in Heimquarantäne, die Gesundheitsbehörde wurde über die Testergebnisse informiert.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe K