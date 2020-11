SK Rapid Wien - Dundalk FC: Die Europa League im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Das vermeintlich leichteste Spiel für Rapid steht am heutigen Donnerstag am Programm, wenn sie in Hütteldorf den Dundalk FC empfangen. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Holt Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasst kein Spiel der Österreicher in der Europa League!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Um in der Europa Leauge zu überwintern, benötigt der SK Rapid am Donnerstag im Heimspiel gegen Dundalk im eigenen Stadion drei Punkte. Sowohl die Iren, als auch Rapid halten aktuell bei null Zählern, während Arsenal und Molde mit sechs Punkten vorübergehend enteilten.

Die "Kragenweite" Dundalks, derzeit Dritter der irischen Liga, wollte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer öffentlich nicht einschätzen. Vor dem Duell der beiden punktelosen Teams ist das Ziel allerdings definiert. Kühbauer: "Wir wollen mit aller Gewalt den ersten Dreier einfahren."

Dies soll ohne Zuschauerunterstützung gelingen. "Vor null (Zuschauern, Anm.) zu spielen, ist natürlich ein Jammer, das ist unglaublich schlecht", vermisste Kühbauer die spezielle Atmosphäre.

SK Rapid - Dundalk FC: TV-Übertragung & Livestream

Wie gewohnt zeigt der Streamingdienst DAZN alle Matches der Europa League - so auch das Heimspiel von Rapid gegen Dundalk, ab 18.55 Uhr geht's los. Außerdem läuft die Partie noch in der GoalZone, der Konferenz aller EL-Spiele.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder alternativ 11,99 Euro im Monat. Neukunden können bei dem Anbieter zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen. Neben Highlights aus der Welt des Fußballs, zum Beispiel die Champions League, die Europa League oder die Serie A, zeigt DAZN auch zahlreiche weitere Sportarten wie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Golf, Boxen, Darts und vieles mehr.

© imago images / GEPA pictures

Rapid Wien vs. Dundalk im Liveticker

Für all jene ohne Möglichkeit das Spiel im TV oder Stream zu sehen, gibt es selbstverständlich einen umfassenden SPOX-Liveticker. Hier geht's lang!

Wer lieber die Konferenz aller Matches nachlesen möchte, der ist hier an der richtigen Stelle.

SK Rapid Wien empfängt Dundalk: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Gartler - Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann - Arase, D. Ljubicic, Grahovac, Ritzmaier - Kara, Kitagawa

Ersatz: Strebinger - Sonnleitner, Greiml, Schick, Petrovic, Ibrahimoglu, Knasmüllner, Demir

Es fehlen: Fountas (Mittelhandknochenbruch), Schobesberger (rekonvaleszent), Dibon (nach Kreuzbandriss)

Dundalk: Rogers - Gartland, Boyle, Cleary - Mountney, Murray, Shields, McEleney, Dummigan - Hoban, Duffy

Ersatz: McCarey - Gannon, Hoare, Flores, Sloggett, Leahy, Oduwa, Colovic, Kelly

Irland-Legionär Kogler: Rapid gegen Dundalk Favorit

Laut Österreichs einzigem Legionär in Irland, Alexander Kogler, sind die Rollen klar verteilt. "Es kann zwar eine spannende Partie werden, aber Rapid ist spielerisch besser und Favorit. Wenn sie ihre Klasse umsetzen, werden sie gewinnen", sagte der Profi bei Finn Harps der APA.

Der Kärntner stieß im vergangenen Februar vom GAK zu Finn Harps und spielte seither zweimal gegen Dundalk. Die Partie im Frühjahr endete mit einem 4:0 für den Rapid-Gegner, zuletzt gab es am 4. Oktober ein 0:0. "Das war ein brutaler Fight", erinnerte sich Kogler. Sein Club liegt in der zehn Vereine umfassenden höchsten irischen Liga wenige Partien vor dem Ende der Ganzjahres-Meisterschaft an vorletzter Stelle und damit auf dem Relegationsplatz. Dundalk ist Dritter, weit abgeschlagen hinter Spitzenreiter Shamrock Rovers.

Europa League Tabelle der Gruppe B