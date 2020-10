Europa League: Rapid Wien gegen Arsenal heute im Liveticker

Nach einem Jahr Abstinenz ist Rapid Wien zurück in der Europa League. Am ersten Spieltag der Gruppenphase wartet mit Arsenal direkt der erste Kracher. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der Auftakt von Rapid Wien gegen Arsenal in der Europa League live auf DAZN - schau' das Spiel kostenlos mit dem Gratis-Probemonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Rapid Wien gegen Arsenal heute im Liveticker: Vor Beginn

Rapids Trainer Dietmar Kühbauer nannte das bevorstehende Duell mit Arsenal "ein Highlight". Die Wiener hätten sich mit guten Leistungen in der Vorsaison den Sprung in die Europa League verdient, das Spiel gegen den Top-Klub aus England sei die Belohnung. "Wenn dann ein Trainer noch motivieren muss, muss was beim Spieler nicht funktionieren. Jeder will sich mit guten Mannschaften messen, jetzt ist die Chance da", erklärte Kühbauer.

Obwohl die beiden Traditionsklubs aus Österreich und dem Norden Londons schon seit vielen Jahren in den europäischen Wettbewerben unterwegs sind, ist das heutige Aufeinandertreffen das erste Pflichtspiel-Duell beider Teams.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Rapid Wien gegen Arsenal. Los geht es am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr im Wiener Allianz Stadion.

Europa League: Rapid Wien gegen Arsenal im Livestream

Wie alle Partien in der Europa League läuft auch das Spiel Rapid Wien vs. Arsenal heute live auf DAZN. Der Streamingdienst besitzt die kompletten Übertragungsrechte an der "kleinen Schwester" der Champions League.

Rapids EL-Auftakt ist sowohl im Einzelspiel mit Kommentator Uli Hebel und Experte Helge Payer als auch in der Konferenz, der sogenannten GoalZone, zu sehen.

Das Ganze gibt es bereits für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Neukunden sind heute Abend sogar kostenlos dabei, möglich macht es der Gratis-Probemonat von DAZN!

In Österreich wird die Partie zusätzlich auch im Free-TV übertragen. Ab 18.15 Uhr überträgt PULS 4 das Duell der Hütteldorfer gegen Arsenal live.

Rapid Wien gegen Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Rapids Trainer Kühbauer vermutete vor dem Spiel eine etwas andere Startelf der Londoner als noch zuletzt in der Premier League gegen Manchester City. Die Wiener erwarten, dass Arsenal-Coach Mikel Arteta rotiert. Definitiv nicht mit dabei sein wird Mesut Özil, der nicht mehr im Kader von Arsenal berücksichtigt wird.

So könnten die beiden Teams spielen:

SK Rapid: Strebinger - Ullmann, Hofmann, Barac, Stojkovic - Ljubicic, Grahovac, Petrovic - Fountas, Arase - Kara

Strebinger - Ullmann, Hofmann, Barac, Stojkovic - Ljubicic, Grahovac, Petrovic - Fountas, Arase - Kara FC Arsenal: Leno - Kolasinac, Gabriel, Luiz, Cedric - Elneny, Partey, Willock - Nelson, Pepe, Nketiah

Europa League: Die heutigen Spiele im Überblick