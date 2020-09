Piast Gliwice - TSV Hartberg: Europa-League-Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Am Donnerstag um 20:00 Uhr steigt das Europa-League-Qualifikationsduell der 2. Runde zwischen Piast Gliwice und dem TSV Hartberg. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die perfekte Generalprobe vor der Europacup-Premiere ist Hartberg nicht gelungen. Das 1:1 zum Bundesliga-Auftakt in Altach wollte Trainer Markus Schopp aber "gut einordnen" können. "Mit einem Punkt zum Auftakt in Altach darf man als Hartberg nicht unzufrieden sein", sagte Schopp.

Das Erreichen der Meistergruppe sieht Schopp trotz veränderter Erwartungshaltung auch heuer nicht als Muss. "Wir wollen da sein, wenn irgendeine von diesen großen Mannschaften nicht so performt, wie sie performen muss. Aber als TSV Hartberg von den Top sechs zu reden, das wäre fast schon überheblich."

Am Donnerstag wartet in Gliwice die internationale Feuertaufe. Das Zweitrunden-Duell zur Europa-League-Qualifikation wird in einer Partie entschieden, der Gegner sucht noch seine Form. Nach drei Runden ist der polnische Meisterschaftsdritte von 2019/20 noch sieglos, nach zwei 0:1-Niederlagen gab es am Samstag ein 0:0 bei Warta Posen.

Piast Gliwice vs. TSV Hartberg: Livestream und TV-Übertragung

Das Europa-League-Duell zwischen Gliwice und den Hartbergern läuft am Donnersag auf ORF Sport + im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 19:50 Uhr.

Freilich liefert der ORF auch einen kostenlosen Livestream in der ORF-TV-Thek. Bitte hier entlang.

© GEPA

Markus Schopp: "Eine sehr robuste Mannschaft"

Schopp hat sich vom Gegner freilich schon ein Bild gemacht. "Es ist eine Mannschaft, die sehr robust ist, sehr diszipliniert ist. Im Ballbesitz verfügt sie auf der einen oder anderen Position über sehr viel Qualität", meinte Schopp über den Gegner. "Aber jeder, der uns kennt, weiß, dass wir mit schwierigen Aufgaben wachsen können."