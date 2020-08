Manchester United - LASK heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach dem desolaten Hinspiel, in welchem der LASK eine 5:0-Niederlage hinnehmen musste, geht es im Rückspiel gegen Manchester United hauptsächlich darum, sich gut zu präsentieren. Wie Ihr das Spiel gegen die Red Devils im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Manchester United geht mit dem Selbstverständnis eines Titelfavoriten in die entscheidende Phase der Europa-League. Der Viertelfinal-Einzug scheint vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen den LASK nur Formsache zu sein. Ein Feuerwerk kündigte Solskjaer allerdings nicht an. "Wir haben LASK und eine 5:0-Führung, also müssen wir nicht ins Spiel gehen und einem Sieg mit zwei oder drei Toren Unterschied hinterherjagen", erklärte der Ex-Stürmer.

"Wir wollen einfach eine gute Leistung und hoffentlich wird das genug sein, um ins Viertelfinale zu kommen." Kein Team in der Europacup-Geschichte hat bisher einen Fünf-Tore-Vorsprung nach dem Hinspiel noch verspielt. Dass United dies im Old Trafford passiert, gilt als ausgeschlossen.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 05.08.2020 Manchester United LASK 21:00 Uhr Old Trafford/Manchester (Geisterspiel)

Manchester United gegen LASK im Free-TV und Livestream sehen

Live mit von der Partie seid Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League und zeigt viele davon live und in voller Länge - so auch das Gastspiel des LASK in Manchester. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Neben dem Einzelspiel könnt Ihr Ausschnitte der Partie auch in der GoalZone, dem Konferenz-Format von DAZN, verfolgen.

Alternative kann die Partie auch im Free-TV verfolgt werden, denn wie gewohnt ist auch Puls4 in der Europa League live dabei. Los geht die Übertragung bereits um 20.15 Uhr, für Vorprogramm ist also gesorgt.

ManUnited gegen LASK im Liveticker

Keine Zeit das Spiel am Laptop oder im TV zu verfolgen? Dann seid Ihr bei unseren Livetickern richtig.

Statistik: LASK in der Europa League, die bisherigen Spiele

Stufe Datum Heim Gast Ergebnis Gruppenphase 19. September 2019 LASK Rosenborg 1:0 (1:0) 3. Oktober 2019 Sporting LASK 2:1 (0:1) 24. Oktober 2019 PSV LASK 0:0 (0:0) 7. November 2019 LASK PSV 4:1 (0:1) 28. November 2019 Rosenborg LASK 1:1 (1:2) 12. Dezember 2019 LASK Sporting 3:0 (2:0) Sechzehntelfinale 20. Februar 2020 AZ Alkmaar LASK 1:1 (0:1) 27. Februar 2020 LASK AZ Alkmaar 2:0 (1:0) Achtelfinale 12. März 2020 LASK Manchester United 0:5 (0:1) 05. August 2020 Manchester United LASK -:-

Manchester United jagt Jadon Sancho

Die Aufmerksamkeit liegt bei dem Favoriten aus Manchester nach dem 5:0 im Hinspiel nicht auf den Linzern, sondern auf einer möglichen Verpflichtung von Jadon Sancho. Der Dortmund-Jungstar könnte zum teuersten Einkauf der Clubgeschichte werden.

Die Verhandlungen um die Ablösesumme für den 20-Jährigen haben zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. 120 Millionen Euro sollen die "Red Devils" bieten - laut Angaben britischer Medien und der deutschen "Bild"-Zeitung allerdings in Form von Ratenzahlungen. Ob sich Dortmund darauf einlassen wird, ist offen.

Noten zu LASK - Manchester United: Verknotete Beine und ein Lichtblick am Flügel © GEPA 1/15 Watsche fürs "weiße Ballett": Der LASK unterlag ManUnited vor leeren Rängen auf der Linzer Gugl mit 0:5. Eine ungewohnt schwache Defensive und ein Schlager-Blackout sorgten für die hohe Niederlage. Einen Lichtblick gab's am Flügel. Die SPOX-Noten. © GEPA 2/15 Alexander Schlager: Zeigte in der ersten Halbzeit Traumparaden. Beim vierten Gegentor machte er das kurze Eck nicht gänzlich zu, Greenwood zimmerte den Ball auf die Innenstange. In der Nachspielzeit ließ er einen Aufsitzer in die Maschen. Note=3- © GEPA 3/15 Reinhold Ranftl: Wandte sich beim 0:1 eher ab, anstatt den Schuss von Ighalo zu blocken. Hatte die meisten Balleroberungen aller Linzer. Machte eine solidere Figur als Ramsebner auf der Gegenseite. Note=3 © getty 4/15 Gernot Trauner: Sah in der 33. Minute für einen Schlag ins Gesicht von Ighalo Gelb. Ließ sich von James beim 0:2 komplett abkochen. Sowohl vorne als auch hinten in der Luft eine Hoheit. Gewann weniger als ein Viertel seiner Zweikämpfe. Note=4 © getty 5/15 Christian Ramsebner: Ließ Ighalo in der 1. Halbzeit aus 15 Metern viel zu einfach zum Abschluss kommen. United attackierte seine rechte Abwehrseite überdurchschnittlich und kam so häufig zum Erfolg. Sah in der 59. Minute für einen Bodycheck Gelb. Note=4- © GEPA 6/15 Rene Renner: Hat jetzt noch mit dem Knoten zu tun, den ihn Ighalo beim 0:1 in die Beine machte. Hatte auf der linken Außenbahn die meisten Ballkontakte sowie die beste Zweikampfquote aller Linzer – wenn auch auf überschaubarem Niveau (64%). Note=3 © GEPA 7/15 Peter Michorl: Seine Standards waren nicht so gefährlich wie gewohnt. Zwei seiner Schüsse wurden abgeblockt, der dritte ging ins Niemandsland. Immerhin im Passspiel gewohnt solide. Alles in allem ein höchst glückloser Abend. Note=3- © GEPA 8/15 James Holland: Blieb den gesamten Abend über sehr blass. Konnte Sechser-Kollege Michorl nicht ausreichend unterstützen. Musste angeschlagen in der 76. Minute ausgewechselt werden. Note=4 © GEPA 9/15 Dominik Reiter: Der 22-Jährige feierte gegen United ein beherztes Debüt im Europacup. Hatte in der ersten Halbzeit die meisten Balleroberungen. Lief zu Beginn der 2. Halbzeit Shaw davon, dieser zog das Foul und sah Gelb. Note=2- © GEPA 10/15 Dominik Frieser: Nachlässig im Defensivverhalten, ungenau im Passspiel. Zeigte bei der Ballannahme vor der Großchance kurz vor der Pause technische Schwächen. War aber deutlich bemühter als Tetteh auf der Gegenseite. Note=2- © GEPA 11/15 Samuel Tetteh: Ersetzte auf dem rechten Flügel den verletzten Goiginger. Beim ersten Ballkontakt stand er häufig mit dem Rücken zum Tor, anstatt sich zum gegnerischen Tor zu orientieren. Blieb ohne Torschuss. Wurde in der 61. Minute ausgewechselt. Note=4 © GEPA 12/15 Joao Klauss: Bekam den Vorzug gegenüber Raguz im Sturmzentrum. Traf falsche Entscheidungen im Passspiel. Schaffte es nicht, den Ball gut abzuschirmen. Steigerte sich im Verlauf der Partie aber deutlich, ohne dabei Zählbares herauszuholen. Note=2 © GEPA 13/15 Marko Raguz: Kam in der 61. Minute für Tetteh, aber zu keinem Torabschluss. Durch seine Hereingabe fand aber Klauss etwas mehr Platz für gute Zwischenaktionen. Note=3 © GEPA 14/15 Husein Balic: Kam in der 71. Minute für Frieser. Für eine ganze Benotung zu kurz eingesetzt. © GEPA 15/15 Stefan Haudum: Ersetzte Holland in der 76. Minute. Bekommt für den Schlussspurt keine Note.

Europa League 2019/20: Das Achtelfinale im Überblick