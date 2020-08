Inter Mailand - Shakhtar Donetsk: Europa League Halbfinale heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Montag steigt das zweite Halbfinale der Europa League zwischen dem Titelfavoriten Inter Mailand und Shakhtar Donetsk. SPOX zeigt, wo man den Kracher im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Der Gegner von Finalist FC Sevilla wird am heutigen Montagabend in Düsseldorf ermittelt, wo Inter Mailand und Shakhtar Donetsk aufeinandertreffen. Beide starteten eigentlich in der Champions League in den Europacup und stiegen als Gruppendritter ab. Beide Clubs haben den Vorgänger-Wettbewerb schon gewonnen.

Der italienische Vizemeister aus Mailand, der den UEFA-Cup 1991, 1994 und 1998 holte, setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durch. Der ukrainische Meister aus Donetsk hatte den UEFA-Cup im letzten Austragungsjahr 2009 geholt.

Inter Mailand - Shakhtar Donetsk im TV & Livesteam

Für den zweiten Halbfinal-Kracher hat DAZN die Rechte exklusiv. Puls4 entschied sich bereits für die Partie Manchester United gegen Sevilla, ebenso wie RTL Nitro, weshalb Inter - Shakhtar ausschließlich bei DAZN zu sehen ist.

Moderator ist Alex Schlüter, durch die Partie führen Max Siebald und Ralph Gunesch, die Vorberichte starten rund 15 Minuten vor Anpfiff um 20.45 Uhr.

Das DAZN-Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro und 119,99 Euro im Monat erworben werden.

Inter - Schachtar Donezk im Liveticker

Weiters verfolgt unser Liveticker ab 21 Uhr alle wichtigen Geschehnisse der Partie mit. Hier geht's zum Ticker!

Europa League: So zogen die Teams ins Halbfinale ein

Inter Mailand setzte sich in der vergangenen Woche mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen durch, Shakhtar wiederum gewann sein Spiel gegen den FC Basel deutlich mit 4:1. Darüber hinaus zogen auch Manchester United und der FC Sevilla ins Halbfinale ein, in diesem Spiel setzten sich die Spanier bereits gestern mit 2:1 durch.