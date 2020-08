FC Sevilla - Manchester United: Europa League Halbfinale heute live im TV, Livestream & Liveticker

An diesem Sonntagabend (21 Uhr) startet das erste Halbfinale der Europa League mit den internationalen Schwergewichten FC Sevilla und Manchester United. SPOX zeigt, wo man den Kracher im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Obwohl die beiden Klubs nahezu Dauergäste im europäischen Fußball sind, treffen die beiden erst zum dritten Mal aufeinander. Das letzte Duell war in der Saison 17/18 im Achtelfinale der Champions League, wobei sich das Team aus Andalusien mit 2:1 durchsetzte.

Nun herrschen andere Vorzeichen. Die Manchester-Truppe unter Coach Ole Gunnar Solskjaer zeigte in den letzten Monaten vor allem durch die vielen jungen Eigengewächse wieder frischen Fußball. Jedoch konnte man in der Europa League bisher noch seltener brillieren, das Weiterkommen gegen den FC Kopenhagen entschied man erst in der Verlängerung.

Sevilla hingegen ist als Europa-League-Team gefürchtet und zählt aufgrund ihrer Konstanz zu den Titelfavoriten. Die Mannschaft kann zudem immer besser die Ideen von Neo-Coach Julen Lopetegui umsetzen und knackte zuletzt das Abwehrbollwerk der Wolverhampton Wanderers.

Sevilla - Manchester United im TV & Livesteam

Die Sender DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte für das Finalturnier auf. So laufen sowohl die Halbfinali als auch das Finale der Europa Leauge und der Champions League auf beiden Kanälen.

Das DAZN-Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro und 119,99 Euro im Monat erworben werden. Zuvor besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu holen.

SFC - United im Liveticker

Weiters verfolgt unser Liveticker ab 21 Uhr alle wichtigen Geschehnisse der Partie mit. Hier geht's zum Ticker!