Europa League: Wer zeigt / überträgt LASK gegen Manchester United heute live im Free-TV und Livestream?

Das Jahrhundert-Spiel steht für den LASK an - es geht am Donnerstag im Achtelfinale der Europa League vor leeren Rängen gegen den englischen Rekordmeister Manchester United (18.55 Uhr, im LIVETICKER & auf DAZN). SPOX erklärt euch, wo es den Europapokal-Kracher im Livestream und Free-TV gratis zu sehen gibt gibt.

Dem LASK gelang mit dem Aufstieg in das Europa-League-Achtelfinale die Sensation. Nach dem 2:0-Heimerfolg gegen AZ Alkmaar wartet nun aber mit Manchester United ein absolutes Hammerlos.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Für das Heimspiel gegen die Red Devils sind zwar alle Tickets im geschützten Vorverkauf über den Tisch gegangen - leer bleiben die Ränge dennoch. Das Achtelfinal-Hinspiel geht ohne Zuschauer über die Bühne. Das gab der Verein am frühen Dienstagnachmittag bekannt. Grund ist die jüngste Vorgabe der Bundesregierung, die helfen soll, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

Manchester-Neuzugang Fernandes kennt den LASK aus den Europa-League-Gruppenduellen der Oberösterreicher mit Sporting Lissabon. Am Donnerstag gibt es im Achtelfinal-Hinspiel ein Wiedersehen. Im FA-Cup wusste auch der nigerianische Stürmer Odion Ighalo mit zwei Toren zu gefallen. Definitiv für Linz ausfallen werden Weltmeister Paul Pogba, der erst kommende Woche ins Training einsteigt, und Englands Teamstürmer Marcus Rashford.

LASK gegen Manchester United: Die voraussichtlichen Aufstellungen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wostry - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Tetteh, Raguz, Frieser

Ersatz: T. Gebauer - Celic, Reiter, Haudum, Müller, Balic, Sabitzer, Klauss

Es fehlen: Goiginger, Potzmann (beide Kreuzbandriss), Wiesinger, Filipovic (beide gesperrt)

Manchester United: Romero - Shaw, Lindelöf, Maguire - Dalot, McTominay, Fred, Williams - Bruno Fernandes - Greenwood, Ighalo

Ersatz: De Gea - Bailly, Jones, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mata, Pereira, Matic, Lingard, James, Martial

Es fehlen: Pogba, Rashford (beide verletzt)

© GEPA

Ismael gab zu, dass man das Achtelfinal-Hinspiel am 12. März gegen den englischen Rekordmeister als "Spiel des Jahrhunderts für den Verein" bezeichnen könne.

Der Franzose hat aber auch mitbekommen, dass die Auslosung in England mit einer gewissen Belustigung registriert worden war. "Wer zur Hölle ist der LASK?", twitterte etwa Gary Lineker an seine rund 7,5 Millionen Follower, die Sun schrieb von einem "Traumlos". "Aber das juckt mich nicht, denn ich weiß, was wir draufhaben und was wir können. Die Wahrheit liegt auf dem Platz", betonte Ismael.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 12.03.2020 LASK Manchester United 18:55 Uhr Linzer Stadion/Gugl

LASK vs. ManUnited: Europa League im Fernsehen und Livestream

Über den Streamingabieter DAZN könnt ihr das Europa-League-Duell zwischen LASK und den Red Devils live und in voller Länge genießen. Außerdem zeigt DAZN auch alle anderen EL-Achtelfinal-Partien.

Für 11,99 Euro im Monat könnt Ihr zahlreiche Live-Events aus der Champions League, Europa League, LaLiga und der Serie A sehen. Der erste Probemonat ist gratis.

Des Weiteren wird das Spiel im Free-TV ausgestrahlt. Der Privat-Sender Puls4 überträgt ausgewählte Matches der österreichischen Europa-League-Teilnehmer. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.55 Uhr, auf der Homepage ist zudem ein Livestream zu finden.

© GEPA

Liveticker zu Linzer ASK - Man United

Alternativ liefert euch unser SPOX-LIVETICKER ab 18.55 Uhr alle aktuellen News zum Spiel, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Statistik: LASK in der Europa League, die bisherigen Spiele