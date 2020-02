LASK trifft im Europa-League-Achtelfinale auf Manchester United

Der LASK hat für das Achtelfinale in der UEFA Europa League Manchester United als Gegner zugelost bekommen. Dies ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in Nyon (Schweiz).

Die Spieltermine für das Achtelfinale sind am 12. und 19. März 2020. Der LASK wird im Hinspiel zuhause antreten, ehe es zum Rückspiel nach Manchester geht.

United setzte sich im Sechzehntelfinale mit einem Gesamtscore von 6:1 gegen Club Brügge durch. Die Belgier stellten jenes Team, an dem der LASK im Playoff zur Champions-League-Qualifikation im vergangenen Spätsommer gescheitert war.

Sollte Salzburg am Freitagabend einen 4:1-Rückstand aus dem Hinspiel bei Eintracht Frankfurt wettmachen, würden sie auf den FC Basel treffen.

Europa League: Die Begegnungen vom Achtelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 Basaksehir (TUR) Kopenhagen FC (DEN) Olympiacos (GRE) Wolverhampton (ENG) Rangers (SCO) Bayer Leverkusen (GER) Wolfsburg (GER) Shakthar Donetsk (UKR) Inter (ITA) Getafe (ESP) Sevilla (ESP) Roma (ITA) Frankfurt/Salzburg FC Basel (SUI) LASK Manchester United (ENG)

LASK gegen Manchester United: Stimmen zum EL-Los

LASK in der Europa League: Ergebnisse der Saison 2019/20

Die Linzer unter Trainer Valerien Ismael gewannen ihre Gruppe durch Siege über PSV, Sporting Lissabon und setzten sich im Sechzehntelfinale gegen AZ Alkmaar durch.