Brillanter LASK schlägt AZ Alkmaar und zieht ins Europa-League-Achtelfinale ein

Dem LASK ist der große Coup geglückt! Nach einem 1:1 im Hinspiel fixierten die Oberösterreicher im Heimspiel gegen den AZ Alkmaar mit einem 2:0-Sieg am Donnerstagabend den Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale.

Im ersten Durchgang präsentierten sich die Oberösterreicher gewohnt engagiert und kreierten gute Torchancen, wie jene durch Marko Raguz' Schuss ins Außennetz (6.), Dominik Friesers Kopfball (19.) oder eine weitere Raguz-Chance, die Keeper Marco Bizot sensationell parierte (33.).

Just als der AZ Alkmaar deutlich besser ins Spiel fand, ging der LASK in Führung: Oussama Idrissi räumte Reinhold Ranftl im Strafraum aus dem Weg - Schiedsrichter Srdjan Jovanovic zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt - Raguz brachte den LASK humorlos in Führung.

© GEPA

In Halbzeit zwei legten die Linzer schnell nach: Schon in Minute 50 traf erneut Raguz: Der 21-Jährige reagierte im Strafraum am schnellsten und bugsierte die Kugel volley zum 2:0 ins Netz. Ein Schock, von dem sich die Niederländer nur schwer erholten. Schon in Minute 58 fanden die Linzer die nächste Topchance vor, Ranftl schoss den Ball jedoch weit über die Querlatte.

Anschließend rührte der stabile LASK Beton an und ließ Alkmaar nicht zurück ins Spiel. Mehr als Halbchancen fand der Zweite der Eredivisie nicht mehr vor.

Bitter: Neben Petar Filipovic (gelbgesperrt) wird auch auch Philipp Wiesinger im Achtelfinale fehlen. Wieisinger sah in der 89. Minute Gelb-Rot. Damit fehlen zwei Stützen in der Innenverteidigung.