"Wir sind die Kleinen, die die Römer besiegen könnten": Die Stimmen zum Remis des WAC beim AS Rom

Der WAC überraschte am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auch ein zweites Mal gegen des AS Rom. In einer heißen Partie holten die Kärtner einen Punkt bei den Römern. Diego Perotti (7./Elfmeter) und Edin Dzeko (19.) trafen für die Hausherren. Die Goldtore für den WAC erzielten Alessandro Florenzi (10./Eigentor) und Shon Weissman (64.) per Flugkopfball. Die Stimmen zur Partie.

Mohamed Sahli (WAC-Trainer): "Es ist ein super Gefühl, hier aufgetreten zu sein. Wir haben mit viel Überzeugung und Intensität gespielt. Es ist uns gelungen, unseren Plan umzusetzen. Wir sind nach Rom mit der Überzeugung gereist, dass wir drei Punkte holen können. Wir haben bewiesen, dass man uns Österreicher nicht unterschätzen darf. Wir sind frech und mutig. Wir sind die Kleinen, die die Römer besiegen könnten."

Alexander Kofler (WAC-Tormann): "Es ist großartig, auf so einer internationalen Bühne spielen zu können. Wir hatten heute nichts zu verlieren und haben eine richtig gute Partie gespielt."

Sven Sprangler (WAC-Mittelfeldspieler): "Es war ein einzigartiges Gefühl, gegen so einen berühmten Club zu spielen. Wir haben bewiesen, genug Qualität zu haben. Die Erfahrung war sehr positiv."

Europa League: Gruppe J - Die Tabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. Istanbul Basaksehir 6 3 1 2 7:9 10 2. AS Rom 6 2 3 1 12:6 9 3. Borussia Mönchengladbach 6 2 2 2 6:9 8 4. WAC 6 1 3 3 7:8 5

