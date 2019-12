Portugiesische Presse lobt LASK nach Sieg gegen Sporting Lissabon: "Eindrucksvolle Niederlage"

Portugiesische Pressestimmen vom Freitag nach dem Europa-League-Spiel des LASK gegen Sporting Lissabon (3:0) am Donnerstagabend in Linz. Nach dem souveränen 3:0-Heimerfolg wird der LASK gelobt, gleichzeitig hagelt es aber auch Kritik an Sporting-Lissabon-Trainer Silas.

Record: "Es war eine schlechte Leistung, die mit einer eindrucksvollen Niederlage endete, die Sporting in Österreich gegen einen Gegner kassierte, der schon im Alvalade (in Lissabon) seine Qualität gezeigt hatte."

O Jogo: "LASK Linz - Sporting 3:0. Reservisten kosten den ersten Platz. Silas setzt auf ein Team der Ersatzspieler und der Ausschluss von Renan hilft nicht."

A Bola: "Sporting beendet die Gruppenphase mit einer Niederlage. Silas tauscht neun Spieler, schmeißt eine Million Euro weg und geht aus dem zweiten Topf in die Auslosung."

Correio da Manha: "Sporting verlor in Österreich den ersten Platz in der Europa League. Silas wechselte im Vergleich zum letzten Spiel neun Spieler aus, aber die Mannschaft antwortete nicht."

