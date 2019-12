HIGHLIGHTS: LASK gegen Sporting Lissabon - alle Tore im Video

Der LASK hat die Europa-League-Gruppe D nach dem souveränen 3:0-Erfolg gewonnen und schreitet somit ins Sechzehntelfinale. Die Highlights zum Spiel.

Bereits in der 23. Spielminute ging der LASK vor heimischem Publikum gegen die Portugiesen in Führung. Nach einem langen Eckball von Peter Michorl setzte sich Gernot Trauner gegen die inaktive Abwehr der Lissaboner durch und köpfelt zum 1:0 ein.

Nach einem Foul an Joao Klauss gab es schließlich in Minute 38 einen Elfmeter für den LASK. Klauss wäre an Ribeiro vorbei gelaufen, dieser stellte ihm jedoch ein Bein und brachte den Stürmer zu Boden. Zusätzlich zum Strafstoß zeigte der Schiedsrichter dem Torwart der Gäste die Glatt-Rot. Der Gefoulte trat selbst an und erhöhte mit einem flachen Schuss in die Mitte auf 2:0.

Kurz vor dem Abpfiff folgte auch der dritte Treffer für die Linzer. Raguz (90.+3) schob aus kurzer Distanz nach einem flachen Querpass in die lange Ecke ein und fixierte damit den 3:0-Heimerfolg.

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D