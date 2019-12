HIGHLIGHTS: AS Roma gegen WAC - alle Tore im Video

Der WAC erkämpfte sich am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppe J ein starkes 2:2 gegen die AS Roma, welche damit den Gruppensieg verpasste. Die Highlights zum Spiel.

Zunächst legte Andreas Kofler allerdings den Roma-Superstar Edin Dzeko innerhalb des Sechzehners. Beim anschließenden Strafstoß verlud Diego Perotti (7.) den WAC-Torhüter in die falsche Ecke und erzielte den frühen Führungstreffer für die Römer. Die Antwort der Kärnter ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später setzte sich Niangbo mithilfe schönem Kombinationsspiels auf der linken Seite durch und brachte den Ball flach in die Mitte. Dieser rollte von Florenzis (10./ET) Bein schlussendlich in das eigene Tor.

Doch die Roma setzte nach und kam so zur erneuten Führung. Diawara schickte Perotti mit einem Traumpass in die Tiefe, der wiederum legte den Ball quer zu Dzeko (19.), welcher nur noch einschieben musste. Die Wolfsberger kamen aber nochmals zurück. Nach einer Flanke von Michael Lindl traf Shon Weissman mit einem wunderschönem Flugkopfball zum 2:2-Ausgleich.

Europa League: Gruppe J - Die Tabelle

Es ging für den WAC zwar um nichts mehr, da der letzte Tabellenplatz fixiert war. Doch man schaffte noch ein starkes 2:2 in Rom und verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus der Europa League. Gleichzeitig verlor Gladbach zuhause gegen Basaksehir und scheidet somit ebenfalls aus.