Europa League: Auslosung zum Sechzehntelfinale heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Montag werden die Paarungen im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League ausgelost (13 Uhr live auf DAZN). Mit Red Bull Salzburg und dem LASK sind gleich zwei österreichische Vertreter dabei. In diesem Artikel informieren wir Euch über die Ziehung in Nyon.

Europa League: Auslosung der Zwischenrunde mit Salzburg & LASK im LIVETICKER

Vor Beginn: Gegen den LASK stand er noch an der Seitenlinie, nun hat PSV Eindhoven sich von Trainer Mark van Bommel getrennt.

Vor Beginn: Salzburg und LASK sind in der Auslosung gesetzt. Das bedeutet, dass sie das Hinspiel auswärts antreten, im Rückspiel dann Heimrecht haben.

Vor Beginn: Der LASK habe in der Auslosung "keinen Wunsch", meinte Trainer Valerien Ismael. James Holland würde sich laut OÖN über ein Duell mit AZ Alkmaar freuen, es war seine erste Station in Europa, als er Australien 2009 verlassen hatte.

Vor Beginn: Salzburg hofft in der Zwischenrunde auf ein Duell mit einem deutschen Vertreter. "Wolfsburg mit Oliver Glasner, auch ein Treffen mit Adi Hütter und Eintracht Frankfurt. Das wäre cool", sagte Sportdirektor Christoph Freund vor der Auslosung zur Krone. Auch ein Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen wäre möglich. Bei Schachtar Donezk hofft er allerdings, auf eine Reise in die Ukraine verzichten zu können.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Auslosung der ersten K.o.-Runde der UEFA Europa League in der Saison 2019/20. Um 13 Uhr wird in Nyon in der Schweiz ausgelost, gegen wen der LASK und FC Salzburg spielen werden.

© getty

Europa League: Lostöpfe zur heutigen Auslosung der Sechzehntelfinals

Die Sechzehntelfinals stehen an, daher sind also noch 32 Teams im Wettbewerb vertreten. In Lostopf eins landen alle Sieger aus der Gruppenphase - darunter der LASK - sowie die vier besten Gruppendritten der UEFA Champions League - darunter der FC Salzburg.

Salzburg kann auf jeden Gegner aus Lostopf zwei treffen. Die größten Namen wären dabei AS Rom, Bayer Leverkusen oder Schachtar Donezk. Der LASK kann ebenfalls auf alle ungesetzten Teams treffen - mit Ausnahme von Sporting Lissabon, gegen die die Linzer bereits in der Gruppenphase gespielt haben.

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams FC Sevilla APOEL Nikosia Malmö FF FC Kopenhagen FC Basel FC Getafe LASK Sporting Lissabon Celtic Glasgow CFR Cluj FC Arsenal Eintracht Frankfurt FC Porto Glasgow Rangers Espanyol Barcelona Ludogorez Razgrad KAA Gent VfL Wolfsburg Basaksehir Istanbul AS Rom Sporting Braga Wolverhampton Wanderers Manchester United AZ Alkmaar Red Bull Salzburg FC Brügge Inter Mailand Olympiakos Piräus Benfica Lissabon Schachtar Donezk Ajax Amsterdam Bayer 04 Leverkusen

© GEPA

Auslosung zur UEFA Europa League im Livestream und Free-TV

UEFA Europa League: Sieger der letzten fünf Jahre

Im den letzten fünf Jahren kam der Sieger der Europa League immer aus England oder Spanien.