Die Stimmen zum souveränen Gruppensieg des LASK gegen Sporting Lissabon

Der LASK setzte sich mit dem 3:0 Heimerfolg gegen Sporting Lissabon als souveräner Tabellenerster in der EL-Gruppe D durch. Für die Linzer trafen Gernot Trauner (23.) per Kopf, Joao Klauss (38./Elfmeter) sowie Marko Raguz (90.+3). Hier die Stimmen zum historischen LASK-Erfolg.

Valerien Ismael (Trainer LASK): "Ich glaube, wir werden in ein paar Jahren begreifen, was das bedeutet. 13 Punkte, in einer Gruppe mit Sporting Lissabon und Eindhoven - und so souverän eigentlich durch die Gruppenphase gegangen. Für den Verein ist es großartig, was heute passiert. Wir können noch nicht wirklich realisieren, was das bedeutet. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir sehen, das ist eine unglaubliche Leistung. Wir haben das erste Spiel (1:2-Niederlage in Lissabon; Anm.) weggesteckt. Kompliment an die Jungs, immer wieder diesen Fokus zu haben, um sich neu zu motivieren und die Dinge zu Ende zu bringen."

Gernot Trauner (LASK-Kapitän und Torschütze zum 1:0): "Hervorragendes Gefühl. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, was wir in den ganzen Gruppenspielen geleistet haben. Vor allem, wie wir aufgetreten sind, sehr souverän in vielen Spielen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, da können wir uns richtig freuen darüber."

Marko Raguz (LASK-Torschütze zum 3:0): "Sensationell. Ich denke, wir haben es uns heute wieder verdient. Es war eine souveräne Leistung von uns, der Ausschluss hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber wir haben wieder eigentlich gar nichts anbrennen lassen und vorne souverän die Chancen genutzt."

Emanuel Ferro (Co-Trainer Sporting): "Gratulation an den LASK. Da wir viele Spieler geschont haben, sehe ich das Spiel als positiv. Die Situation mit dem Elfmeter und der Roten Karte war natürlich der Knackpunkt. Wir haben schon das Ligaspiel am Montag (gegen Santa Clara; Anm.) vor uns. Uns ist wichtig, dass wir weitergekommen sind. Das stand ja schon vorher fest."

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. LASK 6 4 1 1 11:4 13 2. Sporting Lissabon 6 4 0 2 11:7 12 3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 9:12 8 4. Rosenborg Trondheim 6 0 1 5 3:11 1

