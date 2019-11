WAC gegen Basaksehir heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach der knappen 0:1-Auswärtsniederlage in Istanbul gegen Basaksehir gibt es für den WAC in der vierten Runde der Europa League gegen die Türken die Chance auf Revanche. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Livestream, Liveticker sowie im Free-TV verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Europa League!

Die Niederlage gegen Basaksehir saß dem WAC sichtlich in den Knochen. Tage darauf kamen die Kärntner zuhause gegen die Admira nicht über ein 2:2 heraus, im ÖFB-Cup setzte es gegen Wacker Innsbruck das Aus (0:1).

Rechtzeitig kam die Mannschaft von Gerhard Struber aber wieder in die Gänge - am Samstag besiegte der WAC den SK Sturm in Graz mit 4:0. In jenem Stadion, in dem auch das Duell mit Basaksehir stattfinden wird.

Die Türken siegten nach dem Duell mit dem WAC nicht mehr. Gegen Trabzonspor reichte es genauso wie gegen Alanyaspor nur für ein Unentschieden - die beiden Klubs lagen jedoch auf dem ersten und zweiten Tabellenplatz der Süper Lig.

WAC - Basaksehir: Livestream und TV-Übertragung

DAZN zeigt die heutige Partie um 21:00 Uhr in voller Länge. Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort einschalten.

Neben dieser Partie hat DAZN auch alle anderen Europa-League-Duelle - darunter LASK gegen PSV - im Programm, zudem gibt es dort die Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr. Für 119,99 Euro im Jahresabonnement oder 11,99 im Monat könnt Ihr zahlreiche Live-Events sehen, einen Probemonat gibt es gratis.

Habt ihr DAZN nicht zur Hand, bietet PULS 4 die Partie zwischen dem WAC und Basaksehir im Free-TV an. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

© GEPA

WAC gegen Basaksehir: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Leitgeb, Schmid, Liendl - Niangbo, Weissman;

Basaksehir: Günok - Clichy, Ponck, Skrtel, Junior - Topal, Tekdemir, Kahveci - Gulbrandsen, Visca, Crivelli;

WAC - Basaksehir im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel natürlich auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 21:00 Uhr mitverfolgen.

WAC im Konzert der Großen: Tabelle der Europa League in Gruppe J