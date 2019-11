WAC- Borussia Mönchengladbach: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Wolfsberger AC (WAC) und Borussia Mönchengladbach versetzten die Kärntner dem aktuellen deutschen Spitzenreiter eine historische 4:0-Klatsche und sorgten damit für gehörig Aufmerksamkeit in Europa. Der WAC steht auf dem letzten Platz, könnte aber mit einem Dreier nochmals Aufstieg-Chancen wahren. SPOX zeigt, wo die Partie im TV und Livestream zu sehen ist.

Zum Europa-League-Auftakt gelang dem WAC die Sensation. Doch das Duell Wölfe vs. Fohlen verläuft diesmal unter anderen Vorzeichen. Wie der Fluch des Erfolges es so wollte, wurde durch den Aufwind Coach Gerhard Struber vom englischen Championship-Klub FC Barnsley abgeworben. Aber auch das Debüt von Interimstrainer Sahli gelang in der Liga bereits äußerst eindrucksvoll.

Auch die Kontrahenten aus Deutschland sind zurzeit oben auf. In den letzten Wochen hat sich das Team von Marco Rose in ihrer Spielweise immer besser stabilisiert und führt überraschend die Tabelle der deutschen Bundesliga an. Nur in der Europa League hinkt man den Erwartungen etwas nach.

Die Gruppe J der Europa League gestaltet sich bis zu den letzten Spieltagen noch sehr offen. Das Match könnte sich aber als richtungsweisend erweisen. Der WAC würde mit vier Punkten am Konto einen Sieg gegen Gladbach unbedingt brauchen um noch im aufzusteigen, denn in der nächsten Runde wartet auswärts die AS Roma. Die Borussen könnten hingegen einen großen Schritt Richtung K.O.-Phase machen, sollte man gewinnen.

WAC - Borussia Mönchengladbach: Möglich Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Schmid, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier, Weissmann, Niangbo

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi/Strobl, Wendt/Bensebaini - Neuhaus, Zakaria, Kramer, Stindl/Embolo - Thuram, Plea

Wolfsberger AC - Gladbach: Europa League im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen den Wölfen und Borussia Mönchengladbach läuft ab 18:55 Uhr LIVE und EXKLUSIV in voller Länge auf DAZN. Kurz vor Spielbeginn startet dort die Übertragung, der Streamingdienst ist auf allen internetfähigen Endgeräten verfügbar.

Wolfsberg - Mönchengladbach im Liveticker

Freunde und Freundinnen des Kurztextes können das Spiel zudem auf unserem SPOX-Liveticker ab Spielbeginn verfolgen.

Europa League: Gruppe J - Die Tabelle

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. Istanbul Basaksehir 4 2 1 1 5:5 7 2. Borussia Mönchengladbach 4 1 2 1 4:7 5 3. AS Rom 4 1 2 1 7:4 5 4. WAC 4 1 1 2 5:5 4

