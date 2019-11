LASK - PSV Eindhoven: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 0:0-Unentschieden auswärts bei PSV Eindhoven kommt es am Donnerstag um 18:55 Uhr zum Europa-League-Rückspiel in der vierten Partie der Gruppenphase. SPOX zeigt, wo man die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Über Formprobleme kann sich der LASK vor dem Duell mit den Niederländern nicht beklagen. Nach dem Unentschieden in Eindhoven fuhren die Linzer drei Siege ein - in Altach siegte der LASK mit 1:0, im ÖFB-Cup wurde erneut Altach mit 3:1 aus dem Weg geräumt und am Sonntag besiegte die Truppe von Valerien Ismael die Wiener Austria mit 2:0.

Etwas mehr stockt es bei der niederländischen Startruppe um Steven Bergwijn, Donyell Malen, Mohamed Ihattaren & Co.: Gegen den AZ Alkmaar musste sich PSV zuhause mit 0:4 geschlagen geben, gegen Sparta Rotterdam reichte es am Samstag nur für ein 2:2.

LASK vs. PSV Eindhoven: Livestream und TV-Übertragung

Im Free-TV ist das Europa-League-Duell am Donnerstag nicht zu sehen.

Nur DAZN zeigt die heutige Partie um 18:55 Uhr in voller Länge. Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort einschalten.

LASK gegen PSV Eindhoven: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Trauner, Filipvoc, Wiesinger - Potzmann, Holland, Michorl, Ranftl - Frieser, Goiginger, Raguz;

Fraglich/Verletzt: Christian Ramsebner, Markus Wostry, Emanuel Pogatetz, In-pyo Oh

PSV: Zoet - Sadlek, Viergever, Schwaab, Dumfries - Rosario, Doan, Gutierrez - Bruma, Ihattaren, Gakpo;

Fraglich/Verletzt: Steven Bergwijn, Donyell Malen, Jorrit Hendrix, Sam Lammers

LASK - PSV Eindhoven im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel natürlich auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 18:55 Uhr mitverfolgen.

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D

Mit dem Unentschieden gegen Eindhoven wahrte der LASK seine Aufstiegschancen und bleibt am Tabellenzweiten Sporting Lissabon dran.