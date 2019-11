HIGHLIGHTS: WAC - Borussia Mönchengladbach, Tor und beste Szenen im Video

Am 5. Spieltag der Europa League setzte es eine 0:1-Heimniederlage des WAC gegen Borussia Mönchengladbach. Das Tor und die Highlights der Partie könnt ihr in diesem Artikel im Video sehen.

Die Wolfsberger gaben sich trotz einer mutigen Leistung gegen die Gäste aus Mönchengladbach geschlagen. Der einzige Treffer der Partie fiel in der 60. Spielminute. Lars Stindl schob den Ball nach einer Wendt-Vorlage an WAC-Torhüter Kofler vorbei. Damit bleiben die Kärntner vor dem Endspiel in Rom ohne Aufstiegschancen für das Sechzehntelfinale.

Europa League: Gruppe J - Die Tabelle