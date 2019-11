Europa League live: Wer zeigt / überträgt heute LASK – PSV Eindhoven im TV und Livestream?

Nachdem gestern bereits ein Spiel absolviert wurde, stehen in der Europa League heute alle weiteren Begegnungen des 4. Spieltags an. Unter anderem spielt der LASK gegen die PSV Eindhoven - wer sie live im TV oder Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Um sämtliche Spiele der Europa League in voller Länge zu sehen, sichert Euch hier Euren kostenlosen DAZN-Probemonat.

Europa League: Wo und wann spielen LASK und Eindhoven heute?

Der LASK empfängt seine niederländischen Gäste im Linzer Stadion auf der Gugl. Um 18.55 Uhr gibt Schiedsrichter Radu Marian Petrescu dort das Kommando zum Start, Radu Ghinguleac und Mircea Grigoriu assistieren ihm von außen.

Europa League live: Wer zeigt / überträgt heute Linzer ASK - PSV Eindhoven im TV und Livestream?

Alle Partien der Europa League könnt Ihr in voller Länge auf DAZN genießen. Kurz vor Spielbeginn startet dort die Übertragung, der Streamingdienst ist auf allen internetfähigen Endgeräten verfügbar.

Neben der Europa League hat DAZN noch viel mehr im Programm. Egal, ob Champions League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 oder etwas ganz anderes wie US-Sport, Tennis oder Boxen - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Ganze gibt's schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier gratis getestet werden.

© getty

Linzer ASK gegen PSV Eindhoven im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX gibt es ein reichhaltiges Europa-League-Angebot, und zwar in Form von Livetickern. In unserem Kalender findet Ihr neben der einzelnen Partie auch eine Konferenz.

Europa League, 4. Spieltag: Die Tabelle in Gruppe D

Ein Erfolg im heutigen Spiel würde der PSV bereits das Ticket für die K.o.-Runde garantieren, LASK könnte Eindhoven zumindest zwischenzeitlich überholen.

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 PSV Eindhoven 3 2 1 0 +4 7 2 Sporting Lissabon 3 2 0 1 +1 6 3 LASK Linz 3 1 1 1 +0 4 4 Rosenborg BK 3 0 0 3 -5 0

Europa League: Zahlen und Fakten zu LASK und Eindhoven

Von den letzten zwölf Pflichtspielen hat der LASK nur ein einziges verloren - in der Europa League gegen Sporting Lissabon.

Die PSV Eindhoven hingegen kämpft aktuell mit einem kleinen Formtief - seit vier Pflichtspielen sind die Niederländer ohne Sieg.

Im Ligabetrieb steht Eindhoven damit auf Rang drei und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Ajax Amsterdam.

Das Hinspiel zwischen den beiden Vereinen endete in einem torlosen Unentschieden.

Europa League, 4. Spieltag: Alle Spiele

Neben dem LASK tritt noch ein weiteres österreichisches Team in der Europa League an. In Gruppe J bekommt es der Wolfsberger AC mit Istanbul Basaksehir zu tun. Hier ist eine Übersicht aller Begegnungen: